Cartea bate filmul cand stii ce sa citesti

articol scris de Raluca Craca

Timpul liber petrecut lecturand nu poate fi numit niciodata timp pierdut fiind chiar mai linistitor pentru sistemul nervos, spun specialistii, asa ca urmatoarea lista de bestseller-uri s-ar putea sa va determine sa va razganditi atunci cand luati in considerare sa petreceti inca 2 ore in fata unui ecran digital.

Cele mai vandute volume de beletristica in tara noastra, intr-un top facut de shopniac.ro, in anul 2017 sunt:

Fata din tren de Paula Hawking: Este un adevarat thriller ecranizat la Hollywood intr-un film de succes. "Este titlul cu care și-a făcut debutul Paula Hawkins și se bucură deja de o super popularitate, povestea fiind și ecranizată, dar pe mine nu asta m-a atras atât de mult, ci faptul că e comparată de mulți cu Fata dispărută. Mi s-a părut și mie o carte bună, e un thriler psihologic bine scris și plin de suspans, greu de lăsat din mână, autoarea reușind să se joace destul de bine cu mintea cititorului. Mi s-a părut însă că din final ar fi putut să scoată mai mult, să țină suspansul până în ultima pagină, dar e posibil să fie doar părerea mea, fiindcă citind câteva recenzii am văzut că cei mai mulți au fost foarte surprinși de cursul evenimentelor după ce s-a aflat criminalul - eu de la punctul ăla nu prea am mai fost surprinsă, exact la ce s-a întâmplat mă așteptam, dar sunt o raritate, cred. Oricum, asta e doar preferința mea personală pentru ultimele câteva pagini, cartea e bun și merită citită dacă vă place genul", scrie http://www.ella-beautycorner.com/2017/01/ultimele-lecturi-din-2016.html.

Fata dinainte de J.P. Delaney – Un roman psihologic ce te tine cu sufletul la gura, ce porneste de la o lista alcatuita din bunurile considerate esentiale in viata, reusind sa introduca factorul surprinzator la fiecare pas.

Mai multe detalii aici: https://serialreaders.com/blog/fata-dinainte-de-j-p-delaney-fragment-in-avanpremiera/

Inainte sa te cunosc de Mojo Moyes- Surprinde povestea de dragoste dintre doi tineri ce s-au cunoscut intamplator intr-un moment dificil al vietii lor si care la inceput nu pareau sa aiba nimic in comun. Romanul este deja cunoscut datorita ecranizarii acestuia in filmul “Me before You”

Inainte sa te cunosc a fost extrem de laudata si eu ma tot intrebam daca merita s-o iau sau nu, mi se parea ca este mult prea multa agitatie in jurul ei si citind descrierea cartii Will Traynor mi s-a parut egoist si in mintea mea se formase o parere total gresita despre actiune. N-am vrut sa vad filmul, am vrut sa citesc intai cartea si Ella mi-a servit-o sub nas ca sa zic asa. Si am citit-o in cateva ore intr-o noapte. ... si mi-am schimbat total parerea initiala, de fapt nu ca mi-am schimbat-o ... mi-am amintit ca fiecare e liber sa aleaga ce e mai bine pentru el si ca uneori a iubi inseamna a oferi libertate si asta m-a facut sa vad totul cu alti ochi. Cartea mi-a starnit o gramada de sentimente si m-a adus intr-o gramada de stari, ba chiar am si plans la un moment dat. Mi-am dorit sa fi citit cartea asta intr-un alt moment al vietii mele, poate mi-ar fi fost mai usor sa inteleg si sa accept niste lucruri. Este o carte pe care vi-o recomand si care cred ca este o lectie buna de viata, mai ales pentru cei ce nu pot intelege ca unii oameni sunt trecatori prin viata noastra, indiferente cat de puternice sunt sentimentele..." Mai multe detalii aici: http://www.coltulcameliei.com/2016/11/jojo-moyes-inainte-sa-te-cunosc-dupa-ce.html

Un veac de singuratate de Gabriel García Márquez, volumul care l-a propulsat pe scriitor pe scena internationala, unde a avut parte de nenumarate aprecieri Hotul de carti de Markus Zusak, o alta ecranizare de succes a povestii emotionante a unui copil care trece prin diverse peripetii in perioada Germaniei naziste

Cum o carte buna isi poate lasa amprenta chiar sute de ani, unele dintre titlurile mentionate fac parte din literatura publicata pana in anii 2000. Acestea nu s-au pierdut odata cu trecerea timpului, ci au starnit interesul noilor generatii ce au urmat. Si, desi poate parea mai simplu sa vizionezi ecranizarea romanelor, adevarata actiune are loc, de fapt, in mintea umana, iar detaliile regasite printre randuri sunt, cel mai adesea, mult mai valoroase decat efectele speciale folosite in realizarea filmelor.