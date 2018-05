După 14 ani de înfruntări, lumea World of Warcraft se pregătește pentru război în Battle for Azeroth

articol scris de Ioana Bucur

Noul capitol din World of Warcraft va începe pe 14 august 2018, cand mai mult de 5 milioane de jucători își vor testa caracterele în cea mai mare luptă dintre Hoardă și Alianță.

Battle for Azeroth, a șaptea expansiune a jocului, face un pas mare către întoarcerea la rădăcini, acțiunea concentrându-se pe vechiul conflict dintre cele două tabere.

Primul trailer arată Undercity-ul, unul dintre marile orașe ale Hoardei, fiind ocupat de forțele Alianței. Alte imagini o arată pe Sylvannas stând în fața copacului vieții, Teldrassil, privinid cum acesta se transformă în scrum.

Povestea World of Warcraft a început în noiembrie 2004. A fost al patrulea joc lansat de Blizzard Entertainment, după „Orcs and Humans”, „Tides of Darkness” și „The Frozen Throne”. Dacă în prima parte a anului 2005 numărul de jucători era de 1,5 milioane, în 2010 crescuse la 12 milioane, iar în prezent există aproximativ 5 milioane de conturi active. Care este motivul popularității sale? Faptul că ne putem transforma în orci, elfi, zombi, spiriduși? Surprinzător sau nu, cele mai multe caractere aparțin rasei umane. Să fie superputerile? Sau misiunile? Se pare că activitățile cele mai populare în acest joc sunt pescuitul, capturarea animalelor de companie, căutarea comorilor ascunse pe hărți și creșterea abilităților secundare ale caracterelor (gătit, croitorie, minerit).

Cuvântul „comunitate” este important pentru lumea WoW. Fiecare jucător aparține unei „guilde”, un fel de trib care are un steag, nume, motto și o misiune. Draco, Panic RO, Reboot sunt câteva din guildele de români care se luptă săptămânal pentru salvarea Azeroth-ului.

Hoarda și Alianța și-au pierdut capitalele; continente noi așteaptă să fie cucerite; noi rase se vor alătura luptei pentru supremație.

Cine va câștiga?

Fanii World of Warcraft, dezamăgiți de modul în care creatorii Family Guy au prezentat episodul dedicat jocului

La 12 ani după episodul „Make Love, Not Warcraft” al serialului South Park, postul american de televiziune Fox a anunțat difuzarea unui episod Family Guy dedicat popularului joc.

Spre dezamăgirea fanilor World of Warcraft, cele 20 de minute așteptate s-au dovedit a fi, de fapt, 70 de secunde. Mai mult, aceștia au criticat folosirea unei glume învechite, al cărei protagonist nu mai este relevant pentru jucători de mai mulți ani.

Forumurile dedicate comunității de gameri au fost inundate cu mesaje prin care aceștia și-au exprimat frustrarea, acuzând folosirea imaginii World of Warcraft drept clickbait, o încercare rușinoasă a celor de la Fox să crească audiența serialului.

Opt echipe din întreaga lume se bat pentru marele trofeu World of Warcraft și premiul de 100.000 de dolari.

Cei de la Blizzard au găsit un nou mod a de a păstra viu interesul comunității de gameri pentru jocul lor cel mai popular. Anul trecut, au organizat primul turneu mondial Mythic Dungeon Invitational. Echipe formate din câte 5 membri și-au măsurat rapiditatea și eficiența în curse contra cronometru, totul pentru premiul de 50.000 de dolari. Anul acesta, miza s-a dublat.​

Câștigătoarea ediției trecute, echipa Free Marsy, din Australia, este și de această dată printre finaliști.