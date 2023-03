La aniversarea a 7 ani, Happy Channel îşi premiază telespectatorii cu o mini-vacanţă într-un loc de vis

Pentru a putea participa la concurs, aceştia trebuie să încarce în pagina dedicată concursului, concurs.tvhappy.ro, o fotografie care le aparţine şi care respectă tematica apusului ca element principal şi să înscrie indiciul săptămânal difuzat în serialul fenomen Golden Boy – Dragoste Rebelă, difuzat în fiecare miercuri, de la 20:00. Cea mai creativă fotografie, validată de indiciul corect, va câştiga un weekend la munte, într-o locaţie de vis din Poiana Braşov.

Happy Channel îşi premiază telespectatorii cu o mini-vacanţă

„Fii Happy în fiecare zi! Ăsta a fost gândul cu care am pornit la drum în urmă cu şapte ani, alături de echipa Happy. Le mulţumesc lor şi le mulţumesc telespectatorilor care ne sunt alături, tot mai mulţi de la an la an, în această călătorie. Ei sunt cei pentru care alegem cele mai frumoase poveşti despre iubire și curaj, despre puterea de a înfrunta obstacole, dar și despre dorința de a schimba destine, prin cele mai captivante și emoționante producții. Ne bucură nespus că am ajuns în top 6 canale din România şi lider pe segmentul feminin, cel pe care îl şi sărbătorim astăzi, de 8 Martie!”, a declarat Ruxandra Ion, Senior Advisor Happy Channel.

Staţia tv începe anul cu creşteri ale indicatorilor de audienţă pe majoritatea intervalelor orare (public feminin 21-54 urban). Mai mult, acesta îşi păstrează poziţionarea foarte bună la nivelul pieţei, în Prime Time, Happy clasându-se pe locul 4 în top all channels.

Așa cum și-a obișnuit publicul, postul tv aduce în grila de programe de anul acesta, pe lângă o grafică nouă, surprize precum serialul fenomen Golden Boy – Dragoste rebelă, difuzat în fiecare miercuri, de la 20:00, la Happy Channel, dar şi cea mai nouă ecranizare a celebrei producţii Cafea cu parfum de femeie, care îl aduce în prim plan pe William Levy, unul dintre sex-simbolurile Mexicului, după o pauză de opt ani în care a ales să îşi concentreze cariera pe producţii americane la Hollywood.

