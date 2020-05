Radio ZU este radioul comercial NUMĂRUL 1 în București și în 2020! Peste 200.000 de ascultători unici pe zi în Capitală

De peste 26 de ani Romantic FM, este ales pentru conținutul muzical original, divers, bine reprezentat de piese pe care doar aici le auziți.

Cu cea mai bogată colecție de cântece, în binecunoscutul stil Romantic FM, vă întâlniți zilnic pe frecvențele 101.9 FM în București, 98.6 FM la Iași și 98.0 FM în Bacău, precum și pe www.romanticfm.ro.

*Studiul de Audiență Radio, realizat de IMAS – Marketing și Sondaje SA și MERCURY RESEARCH S.R.L, în perioada 6 ianuarie – 26 aprilie 2020.

Alte cifre record înregistrate de Radio ZU

2 milioane de români s-au bucurat până acum de ZUper #RevelionulRelaxării

„ROMÂNIA, VA FI BINE! Am simțit asta azi-noapte, la #RevelionulRelaxării. Am fost împreună mult peste 1 milion de români, doar pe Facebook Live. Am ieșit din starea de urgență, nu știu exact în ce stare am intrat, dar dragostea și energia de la voi ne țin în STARE DE BINE! Mulțumim!”, a fost mesajul postat de Mihai Morar în semn de mulțumire pentru toți cei care au participat la #RevelionulRelaxării desfășurat în noaptea de joi (14 mai) spre vineri (15 mai) și difuzat live pe radiozu.ro, Facebook Radio ZU, YouTube Radio ZU, contul de Instagram Radio ZU, aplicația Radio ZU și ZU TV.

ZUper party-ul a înregistrat cifre de audiență online copleșitoare. 27.000 de români au fost prezenți pe live-ul de Facebook al Radio ZU la miezul nopții, peste 35.000 de comentarii date în timpul Live-ului, aproape 12.000 de distribuiri pe durata desfășurării #RevelionuluiRelaxării, în timp ce 1.300 de ZUper ascultători au participat activ la #RevelionulRelaxării prin Zoom.

Până acum, aproape 2 milioane de români s-au bucurat de Live-ul #RevelionulRelaxării și au fost vizualizate peste 2.5 milioane de minute ale acestui material pe Facebook.

Pe Youtube sunt înregistrate până la acest moment peste 58.000 de vizualizări și 35.000 de ore de vizionare ale evenimentului.

Tot ce s-a întâmplat la #RevelionulRelaxării poate fi urmărit aici!

*****

Ascultă Radio ZU pe toate frecvențele, dar și pe Aplicația mobilă disponibilă atât pentru Android, cât și pentru IOS.

Urmărește ce se întâmplă 24 din 24 de ore la ZU pe platforma Visual Radio pe care o găsești pe radiozu.ro.

Revezi cele mai interesante momente foto și video pe platformele social media Radio ZU (Facebook , YouTube și Instagram).