„Secretele Întregii Vieți", un ghid care îți arată pașii spre împlinire!

Cartea este scrisa sub forma unui ghid in care cititorul va descoperi toti pasii pe care trebuie sa ii faca pentru ca toate lucrurile sa se aseze in viata sa, exact asa cum a visat intotdeauna.

Autoarea cartii, Iuliana Neagu, a scris acest ghid inspirata de propria poveste, pornind de la experiente personale dureroase, de la trairile pe care le-a avut, frustrarile pe care a trebuit sa le depaseasca si un trecut care era obligatoriu sa ramana mult in urma, pentru a da nastere la ceea ce a reusit aceasta sa devina, dupa o lunga perioada in care a luptat cu ea insasi si cu proprii demoni.

Viata este mai mult decat ceea ce vedem cu ochii, ne spune autoarea cartii "Secretele Intregii Vieti", iar argumentele sale te vor convinge ca ai toata forta si determinarea pentru a depasi blocajele si a deveni cea mai buna versiune a ta, de a fi in echilibru cu Universul si cu cei din jurul tau.

Exista anumiti oameni ce conduc lumea din umbra care timp de mii de ani au avut grija ca noi sa nu aflam cine suntem cu adevarat si ce putere avem, scrie Iuliana Neagu in cartea ce promite sa iti schimbe definitiv cursul vietii, odata ce vei incepe sa o citesti. Preocuparea acestor oameni de care aminteste Iuliana in cartea sa a fost sa ne tine pe noi toti, departe de adevar. De aici poate pleca totul, de aici se pot naste drame si povesti cu final tragic. Acesta este si principalul motiv care a facut-o si pe autoarea acestei carti sa creada ca viata sa era un adevarat dezastru.