Vino să îi vezi pe artiștii tăi preferați Tiësto, Don Diablo, Alan Walker și Salvatore Ganacci la SAGA Festival

Toți artiștii anunțați încă din luna aprilie pentru prima ediție a festivalului, dar și alte nume mari care urmează să se alăture întregii experiențe SAGA, pot fi văzuți în exclusivitate în România în acest an, în cel de-al doilea weekend din septembrie, în București.

După un an plin de schimbări, în care o lume întreagă a stat pe loc, oamenii se pot bucura de artiștii preferați doar pe scenele SAGA, în cadrul festivalului care va anima inima capitalei și va aduce o serie de show-uri spectaculoase, super efecte pirotehnice, design-uri extraordinare și un concept unic în România.

Cine sunt artiștii pe care îi poți vedea la SAGA Festival

“În ultimele două luni am prezentat un line-up format din superstaruri ale muzicii din întreaga lume, pentru prima dată în București. Totodată, în toată această perioadă, am lucrat intens pentru întregul concept pe care ne dorim să-l prezentăm publicului, totul pentru a aduce o experiență unică și revoluționară în România.

Prioritatea noastră a fost întotdeauna reprezentată de fani, cărora ne dorim să le putem insufla prin acest festival, și nu numai, speranță, sentimentul de libertate și de iubire, mai mult ca niciodată. Filosofia ALDA a fost și va rămâne aceea de a pune fanii pe primul loc, iar acest lucru se va întâmpla la SAGA, între 10 și 12 septembrie.

Dedicarea noastră, întreaga experiență pe care o avem în muzică și dragostea pentru ceea ce facem vor străluci în aceste zile și vor reda perfect toate lucrurile în care credem și cele pe care le-am creat până în acest moment la nivel mondial și pe care urmează să le aducem în fața publicului. SAGA este doar începutul, multe alte experiențe vor urma și suntem bucuroși și recunoscători că le putem împărtăși cu fanii din România”, a declarat Allan Hardenberg, CEO ALDA.

Line-up-ul include nume sonore, peste 50 de artiști din muzica electronică. Pe scena principală SAGA Festival vor urca Alan Walker, Clean Bandit (DJ Set), Don Diablo, John Newman, Mike Williams, Morten, Nervo, Regard, Salvatore Ganacci, Sigala, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W, iar alți artiști urmează să fie anunțați în curând.

Abonamentele pentru SAGA Festival pot fi achiziționate de pe site-ul sagafestival.com. În această perioadă, prețul abonamentelor este de 399 RON (Regular) și 899 RON (VIP).

De asemenea, SAGA și-a unit eforturile cu WWF si Reciclad’Or pentru a încuraja publicul să se implice activ în protejarea biodiversității și să acționeze responsabil pentru reducerea poluării apei, aerului sau a risipei de alimente.

Despre ALDA

ALDA este producător global, unul dintre jucătorii de pe piață mondială care a organizat peste 350 de evenimente pentru mai mult de 30 de branduri, care are în portofoliul companiei unele dintre cele mai cunoscute evenimente ale industriei muzicale internaționale precum: Armin Only, A State of Trance, Electronic Family, AMF, We Are Connected, New Horizons și The Flying Dutch. La ADE 2018, ALDA a pornit un parteneriat cu Insomniac pentru ca împreună cele două companii să producă unele dintre cele mai impresionante evenimente muzicale, contribuind la aducerea scenei de electronic dance music mai aproape de public, în cât mai multe țări.