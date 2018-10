A început ”Totul pentru dragoste” Burlacul Ștefan își începe „vânătoarea”: ”M-am născut să fac față fetelor. Voi lăsa totul să decurgă natural”

Burlacul Ștefan Amza are 24 de ani și este din Brăila.”M-am născut să fac față fetelor. Voi lăsa totul să decurgă natural”, a declarat acesta.

Prima provocare a show-ului prezentat de Mirela Vaida se anunță incendiară. Ștefan este convins că va reuși să câștige premiul cel mare.

misiunea “Totul pentru dragoste” – sezon 2, este o emisiune concurs de tip reality show care se adreseaza persoanelor singure dar si cuplurilor casatorite sau care traiesc in concubinaj, cu varsta cuprinsa intre 18 si 70 ani (“Concurentii”).

Concursul se desfasoara in perioada 10 septembrie 2018 si 2 august 2019.

Producatorul isi rezerva dreptul de a alege concurentii in functie de continutul si de scenariul emisiunii, pentru fiecare editie in parte.

Concurentii selectati au obligatia sa se prezinte la doua etape de concurs:

pentru etapele de casting, la datele stabilite de producator.

la emisiunea concurs pentru care au fost programati (ce se desfasoara pe parcursul a 12 zile, cu posibilitatea de prelungire in cazul in care ambele parti isi exprima acordul)

Participantii vor fi trei cupluri, plus un burlac si o burlacita.

Protagonistul sau protagonista fiecarei saptamani este un barbat singur sau o femeie singura care va locui timp de 12 zile intr-o vila de lux denumita “Casa TOTUL PENTRU DRAGOSTE” alaturi de 4 persoane de sex opus, dintre care 3 sunt implicati/e deja intr-o relatie si doar 1 este “singur/singura”, adica neimplicat/a intr-o relatie.

In aceeasi casa, dar izolati undeva intr-o camera mai departe, stau partenerii celor 3 din casa, care au acces la multe informatii si imagini selectate de producator in functie de cerintele scenariului.

Scopul sederii in casa este acela ca burlacul/burlacita sa nominalizeze persoana pe care o considera singura, iar daca burlacul/burlacita s-a inselat si a ales o fata/baiat deja cuplat/cuplata, premiul este castigat de catre fata respectiva si perechea ei

Daca burlacul/burlacita au identificat persoana singura, acestia impart premiul de 5000 Euro brut in mod egal.Daca un cuplu se desparte in timpul emisiunii si partenerul/partenera decide sa ramana in concurs cu titlul de MINCINOS/MINCINOASA, atunci si ea/el isi schimba statutul si devine persoana singura, impartind premiul cu Burlacul/Burlacita.

O data intr-un interval de 24 de ore cuplurile se vad in “camera de strategie”, care seamana cu o camera de vizitare de la inchisoare, despartiti fiind de un geam, putandu-se doar auzi si atinge printr-o gaura mica in acel geam. O data la 24 ore ei isi pot stabili sau schimba strategia de a castiga bani sau se pot naste lamuriri si discutii pe baza a ceea ce s-a intamplat in casa.

In fiecare zi, toti protagonistii unei serii de concurs sau doar o parte din ei, in functie de decizia producatorului, vor fi adusi in platou.

Specialisti in relatii si/sau vedete invitate vor avea ocazia sa comenteze si sa ofere sfaturi celor trei cu referire la strategia sau relatia pe care o au (si o pot schimba sau consolida cand se vad cu iubita seara in “camera de strategie”) sau ii pot ajuta din punct de vedere psihologic pentru a aborda situatia astfel incat sa nu survina o ruptura sau despartire in cuplu dupa emisiune.

Mai multe detalii despre regulamentul concursului găsiți aici.

