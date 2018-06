Totul pentru dragoste! Raluca, o femeie dezamăgită, în căutarea fericirii. A supravieţuit BULIMIEI, a iubit cu patimă, însă tatăl copilului ei nu crede că fetiţa este a lui: "Am rămas însărcinată în ziua în care ne-am despărţit"

Raluca a suferit de bulimie în adolescență. Aceasta l-a cunoscut pe Bebe pe internet și au început să discute. Cei doi o au pe Sara împreună, dar bărbatul nu crede că este copilul lui.

"Ne-am cunoscut pe Facebook, i-am dat un comentariu şi de acolo a pornit totul. Nu aveam atunci de unde şti că va fi tatăl copilului meu. După ce am vorbit vreo jumătate de an online, am hotărât să ne cunoaştem cu adevărat şi ne-am apropiat foarte mult. Dar relaţia noastră a durat până în ziua în care am rămas însărcinată. Ne certam des, ne-am dat seama că nu mai putem fi împreună", a povestit Raluca, la "Totul pentru dragoste".





