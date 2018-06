Totul pentru dragoste! Carmen, mărturisiri sfâșietoare după ce și-a pierdut mama și iubitul , într-un singur an: ”Viața a dat de pământ cu mine de foarte multe ori!”

Viața a fost cruntă pentru Carmen, însă norocul a apărut în viața ei. Târziu, dar a apărut, după cum a mărturisit ea în direct, la ”Totul pentru dragoste”.

În cadrul emisiunii de la Antena 1, ea a mărturisit că a fost părăsită de tată și a suferit enorm.

”Eram singurul copil al părinților mei, am crescut într-un oraș de poveste, am crescut în Copou, trăiam într-o familie frumoasă, cu veselie, iar apoi totul s-a terminat ca într-un castel de nisip. A plecat de acasă pentru că s-a îndrăgostit de o altă femeie. Acum pot să înțeleg asta, dar atunci nu. Am înțeles că mama suferă, că plânge când n-o văd eu, că suntem sărace. L-am urât, de-a dreptul, pentru că atunci când eram mică cei din fața blocului țipau ”aia fără tată.” Aveam 14 ani când l-am revăzut, după zece ani. Am găsit un jurnal în care scria mi-e dor de Carmen. I-a fost dor de mine după cinci ani. A fost cumplit, iar mama a făcut totul ca să nu vorbesc urâsc despre tatăl meu.Amândoi au plecat devreme, tot în brațele mele. Din păcate pentru mine.”, a mai povestit ea.

După atâta suferință, însă, ea a mărturisit că și-a găsit marea dragoste.

”Nu mi-am dorit o căsnicie care să se termine. Dar, pe alocuri, viața a dat de pământ cu mine. Iubitul meu, cel cu care eram de opt ani, a murit din cauza cancerului. Am pierdut și o sarcină, după șapte ani de tratamente. Până pe la 45 de ani, A format un număr greșit și a ajuns să vorbim. Trebuie să vorbească cu un prieten, mi-a povestit lucrul ăsta și am râs. După ce ne-am întâlnit, la două săptămâni, ne-a cerut să fim logodnici. Ne-am căsătorit. Și el a avut o poveste tristă, soția lui a murit din cauza unui cancer. Erau divorțați atunci, am fost aproape de ea, am mers la spital împreună, am mers la înmormântare împreună.”, a mai dezvăluit ea.

