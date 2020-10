Carmen Ionescu revine pe micile ecrane după 10 ani, în serialul Adela, de la Antena 1

„Personajul pe care îl interpretez în acest serial se numeşte Livia Drăghici şi este parte din familia mare Andronic. Vorbim de o fată de bani gata, care a primit tot timpul tot ce şi-a dorit. Fetiţa preferată a familiei, Livia îşi permite să spună şi să facă orice. Urmează cursurile unei facultăţi, pentru că nu vrea să fie neapărat dependentă de familie, însă nici nu depune foarte mult efort, nici nu spune nu averii familiei!”, a declarat Cristina, care mai spune că noul său personaj este cu adevărat o provocare: „Nu ştiu să am lucruri în comun cu Livia! Mi se pare o provocare în plus şi faptul că nu am mai jucat jucat stilul ăsta de aroganţă şi de excentricitate, dar sper să vă placă personajul meu şi să îi descoperiţi farmecul în întreaga poveste!”.

Alături de ea, telespectatorii în vor putea urmări şi pe Vlad Vîlciu, interpretul lui Luca Drăghici, primul copil al Deliei şi al lui Dorin Drăghici. Luca este băiatul răsfăţat al mamei, aflat într-o continuă petrecere de când a absolvit liceul şi prins în tot felul de relaţii compromiţătoare care nu fac decât să strice imaginea familiei Andronic.

“Sunt onorat să fiu parte din echipa serialului Adela. Am întâlnit o echipă extraordinară și nişte colegi minunați, alături de care se construiește povestea, pas cu pas. Sunt convins de faptul că serialul are toate ingredientele unui real succes: suspans, acțiune, emoție și un strop de magie din partea fiecărui om, prezent pe platoul de filmare”, a declarat Vlad Vîlciu, care mai spune despre personajul său: “Luca este un tânăr aparent arogant, infatuat, fără griji sau conștiință, ghidat de mirajul banilor nemunciți. În esență, el reprezintă categoria copiilor neglijați emoțional de părinții care sunt convinși că banii pot substitui timpul și atenția familială. Luca are un parcurs surprinzător, aventuros, înțesat de suișuri și coborâșuri. Personal este o provocare, deoarece am de a face cu un rol de compoziție, diametral opus de mine. Scormonesc toate ungherele sufletului acestui personaj și îl însuflețesc cu grijă”, a mai completat el.