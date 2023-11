Ieri, 21 noiembrie 2023, Happy Channel, record de audiență pe întreaga zi, de când a fost lansată stația

Happy Channel a ocupat ieri locul 4 la nivelul întregii piețe, după principalele posturi generaliste. Totodată, postul tv s-a impus ieri ca lider detașat de piață pe nişa dedicată femeilor, la nivelul targetului femei 21 – 54 urban, înregistrând un record de audiență de la lansarea, în 2016, a stației TV.

Astfel, conform Kantar Media, la nivelul Prime Time-ului, pe publicul comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, Happy Channel a condus clasamentul audienţelor, pe nişa dedicată femeilor, cu 5.2% cotă de piaţă şi 1.7 rating.

Citește și: Happy Channel începe maratonul filmelor de Crăciun. Postul tv îşi premiază telespectatorii cu 8 cadouri Happy

Ierarhia s-a păstrat şi la nivelul întregii zile, Happy Channel obținând 5.4% cotă de piață și 0.9 rating. Astfel, cifrele înregistrate ieri de Happy Channel au marcat un record de audiență de la lansarea stației.

Happy Channel, record de audiență pe 21 noiembrie 2023

Producţiile tv care au contribuit la înregistrarea acestor audiențe la nivelul publicului feminin comercial sunt serialele „Moştenirea” (2 puncte de rating şi 7.4% cotă de piaţă), „Nu mă părăsi” (1.9 puncte de rating şi 6% cota de piaţă), „Micuţa rază de soare” (1.6 puncte de rating 4.9% cotă de piaţă) al cărui deznodământ se suprapune cu recordul de audienţă al staţiei.

Totodată, serialele din Late Fringe, „Ziua în care mi s-a scris destinul” şi Flăcările destinului” au ocupat locul 3 în top All Channels. De asemenea, Happy Cafe, un format original Happy Channel marca Ruxandra Ion, a înregistrat un record la nivelul ratingului de la lansarea emisiunii în luna ianuarie a acestui an, poziționând postul pe locul 4 în top all channels.

Citește și: Happy Channel difuzează două noi producţii turceşti: Ziua în care mi s-a scris destinul şi Jumătatea mea mai bună

Emisiunea a fost prima opţiune de vizionare la nivelul nișei de canale dedicate femeilor (target femei 21 – 54 urban).