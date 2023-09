Răzvan Fodor, Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel sunt protagoniștii “Bravo, tată!”, un nou serial de la Antena 1

Antena 1 continuă seria surprizelor pe care le-a pregătit telespectatorilor pentru această toamnă cu o nouă producție. “Bravo, tată!” este un serial de comedie ce îi are ca protagonişti pe Răzvan Fodor, Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel.

Patru bărbați din medii complet diferite devin prieteni prin prisma grădiniței pe care copiii lor o frecventează: un fost artist devenit influencer, un văduv intelectual, un casnic întreținut și un băiat de modă veche, ce încă mai comercializează haine și parfumuri din portbagaj, ajung să treacă împreună prin tot felul de întâmplări și situații.

„Bravo, tată!” este noul serial de comedie ce va fi difuzat în această toamnă, la Antena 1

“În viața reală am trecut prin multe situații pe care voi le veți vedea în serial. Cred că pot să fiu o sursă de inspirație pentru scenariști! Îmi place foarte mult proiectul, e scris foarte bine, iar castul e...perfect! Să joc cu Fodor și cu Natanticu, care sunt prietenii mei de atâția ani, pare ceva super natural și cred că toată chimia dintre noi o vor simți și telespectatorii. Cred că va fi un serial de comedie așa cum nu a mai fost de multă vreme!”, dezvăluie Liviu Vârciu, în vreme ce Răzvan Fodor completează: “Îmi place că povestea nu e despre un singur personaj, de data asta sunt patru, gașca e misto, de la echipă până la actori, ceea ce face ca atmosfera de la filmări să fie fix ce trebuie! Cu ocazia acestui proiect l-am cunoscut și pe Ștefan Pavel, un băiat nemaipomenit și un super actor. Despre personajul meu pot să vă spun că e o combinație de tot ce vedem azi în online și la tv și nu ne place. O să vedeți voi despre ce e vorba!”.

Citește și: Seria În spatele Camerei 609 îți aduce dezvăluiri inedite și imagini din culisele serialului, exclusiv în AntenaPLAY

La rândul lui, Ştefan Pavel spune: „Șansa de a face parte dintr-o producție de televiziune de asemenea anvergură nu îi iese în cale unui tânăr actor atât de des, așa că am tratat lucrurile cu seriozitate încă de la aflarea acestei fericite vești. Oamenii care lucrează la serialul ăsta au un vibe bun, am simțit asta încă de la casting. Serialul ăsta este, pentru mine, o poveste de prietenie, pe care o privesc din două perspective: prima, cea a lui Emil, personajul pe care îl joc și care, mulțumită lui Gioni, Mario și Flavius, trece peste o perioadă grea din viața lui; a doua, a mea, pentru că perspectiva ca acest serial să-mi aducă trei noi prieteni, pe Răzvan, Liviu și Cosmin, m-ar bucura foarte mult. Sigur că le cunoșteam și le urmăream carierele de foarte mult timp, dar nu ne întâlnisem (doar cu Cosmin am avut norocul să lucrez puțin înainte).

Citește și: Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episoadele 5 și 6, din 8 septembrie. Eva acceptă cererea în căsătorie a lui Victor

Sunt colegi buni, mă distrez cu ei, sunt foarte profesioniști și abia aștept să-i revăd pe platou”, iar Cosmin Natanticu dezvăluie: „Personajul meu e un tătic casnic, care face de toate în casă, calca, spală, duce copiii la şcoală şi este şi destul de <încălecat> şi de fosta, şi de actuala. Mă ştiam cu ceilalţi protagonişti, cred că sunt singurul care îi ştia dinainte pe toţi ceilalţi; sunt catalizatorul între tătici!”, a glumit actorul, care mai spune: „ştiu că pare clişeistic, dar râdem mult pe platoul de filmare. Totodată, trebuie să spun că este şi greu, avem şi momente dificile, a trebuit să filmăm şi pe caniculă, şi noaptea pe friguleţ, şi în tot felul de contexte dubioase, pe care abia aştept să le descoperiţi. Dar încercăm să facem haz de necaz, să ne păstrăm energia bună, ca lucrurile să iasă cât mai bine!”.