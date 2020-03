În zi aniversarã, prezentatorii Observator 12 au avut parte de surprize în direct: ”Sunteți una dintre cele mai pozitive echipe pe care le-am întâlnit!”

Observator 12 a trecut acum un an într-o nouă etapă, alături de Valentin Butnaru, Olivia Păunescu și Andreea Țopan, cei care fac echipă la pupitrul de știri în fiecare săptămână, de luni până vineri, între 12:00 și 14:00. Aniversarea de un an a jurnalului de amiază nu putea fi trecută cu vederea, tocmai din acest motiv zeci de vedete le-au fost alături celor trei prezentatori, prin mesaje, sau chiar prin prezența în platou.

”Ce bine te simți când atât de mulți oameni îți transmit mesaje cu căldură, bucurie și dragoste!”, a spus Olivia emoționată de valul de surprize în direct.

Cu o apariție cu totul și cu totul neașteptată, Mirela Vaida a venit special la Observator pentru a cânta echipei ”La mulți ani”: ”Am venit să vă tai moțul! Oamenii vă apreciază, dați știri de calitate și, cel mai important îmbinați utilul cu plăcutul”. Și pentru că de pe masa aniversară nu puteau lipsi bucatele alese, Nicolai Tand i-a surprins și el cu cele mai delicioase preparate tradiționale, pregătite special pentru Vali, Olivia și Andreea: ”Cum e să primești în loc de tort o fasole bătută?!”, a glumit îndrăgitul bucătar. Diana Dumitrescu, Oase, Șerban Copoț, Dorian Popa și Ramona Olaru li s-au alăturat observatoriștilor, la ceas aniversar.

Delia, chef Cătălin Scărlătescu, Dan Badea, Ștefan Bănică Jr., Loredana, Dan Negru, Nicole Cherry, Nicoleta Nucă, Ana Baniciu, Carmen Grebenișan sunt doar o parte dintre cei care au transmis echipei Observator 12 cele mai originale urări într-un mesaj video, la aniversarea de un an pe micile ecrane: ”Sunteți una dintre cele mai pozitive echipe pe care le-am întâlnit!”, au spus vedetele.