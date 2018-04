Viviana Sposub, noua prezentatoare a rubricii meteo Observator: "Am renunțat și la părul lung pentru noul job"

Începând de săptămâna aceasta, Viviana Sposub s-a alăturat echipei Observator, fiind noua prezentatoare din departamentul meteo. Energică, tânără, frumoasă, noua colegă Observator este absolventã Intact Media Academy, acolo unde s-a remarcat prin seriozitate și determinare, obținând examenul final cu nota 10.

În prezent, Viviana este și studentă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, dar își face timp și de cel mai mare hobby al său, muzica: ,, Am absolvit, în calitate de șef de promoție cu media 10, Liceul de Artă "Ștefan Luchian", unde am studiat timp de 12 ani muzica, pian și canto. Ulterior am prezentat spectacolele și festivalurile de pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor "Nicolae Iorga" din Botoșani.”

Viviana este încântată să pornească în această nouă etapă, iar telespectatorii o vor putea urmări în cadrul rubricii meteo, alături de Mihai Jurca și Andreea Gherasim.