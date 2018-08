Daniela Crudu, intră curajoasă în ”Ultimul Trib”: ”Vreau să-mi testez limitele, să văd ce fac: mor, nu mor?”

”Sunt sigură că îmi părea rău dacă nu acceptam provocarea asta! Aș fi stat acasă și m-aș fi uitat la emisiune știind că am avut ocazia să merg acolo și să vizitez Africa! Îți dai seama, practic e la capătul lumii, iar la capătul lumii n-am mai fost! M-am gândit și la varianta în care o să ajung în teritoriul acela pustiu, dar vreau să-mi testez limitele, să văd ce fac: mor, nu mor? Până unde pot să ajung și cât pot să rezist!”, spune Daniela Crudu. Iar ca dovadă că dificultățile din tărâmul african nu o sperie, Daniela spune că are o singură temere majoră: ”Mi-e teamă să nu am unde să mă aranjez”.