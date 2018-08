Cei 21 de concurenţi ai reality show-ului „Ultimul Trib” au părăsit România cu destinaţia Madagascar

Emoţii puternice în aceastã dimineaţã la Terminalul Plecãri de pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandã”. Însoţiţi de cei dragi, care au preferat sã renunţe la somn pentru a mai prinde câteva ore alãturi de ei, cei 21 de concurenţi ai reality show-ului „Ultimul Trib” au pãrãsit România cu destinaţia Madagascar.

Primul care a ajuns în aeroport a fost chiar Dorian Popa, care nu a venit singur, ci însoţit de masa sa: „Abia aşteptam sã plec!” a mãrturisit Dorian, care a venit pregãtit atât fizic, cât şi psihic, pentru aventura exoticã în care porneşte. „Mi-am propus sã nu am nicio trãire negativã, nici mãcar o orã din cele multe zile pe care le vom petrece acolo. Chiar mi-am propus sã ridic moralul echipei mele!”, a mai spus el, iar apoi a completat râzând: „Eu sper la un somn bun înainte de orice, când vom ajunge, dar nu m-ar mira nimic!”.

Cu zâmbetul pe buze şi-a fãcut apariţia şi Daniela Crudu, care a reuşit performanţa de a depãşi limita bagajului de calã cu „doar” 10 kilograme. Întrebatã care au fost lucrurile de care nu s-a putut despãrţi, Daniela a povestit râzând: „Mi-am umplut geanta de cosmetice. Sper sã am timp sã le folosesc, cã doar nu le-am cãrat degeaba!”. Concurenta are mare încredere în ea: „Mã vãd câştigãtoare, de asta am venit!”.

Rând pe rând, somnoroşi sau, dimpotrivã, plini de energie, concurenţii şi-au fãcut apariţia, însoţiţi de persoane dragi sau chiar animale de companie. Ba mai mult, pentru a se asigura cã norocul e de partea lor, unii dintre ei nu au uitat sã îşi strecoare în bagaje şi unul sau chiar mai multe talismane. „Mi-am luat cu mine poze, una cu mama şi cu tata, pe care o port mereu cu mine, şi una cu mine şi Cosmin, dar şi o iconiţã de la Mãnãstirea Tismana”, le-a mãrturisit Sorana reporterilor, pentru ca mai apoi sã completeze: „Eu sunt convinsã de faptul cã noi ne-am fãcut bagajele frumos, ne-am luat cosmetice, dar n-o sã primim mai nimic la destinaţie!”.

”Ultimul Trib” este un show adaptat după celebrul format ”Nomads”. Trei triburi - unul de vedete, unul de sportivi și unul compus din oameni de rând - vor fi trimise în Madagascar, unde vor fi supuse unei aventuri exotice, care le va pune la încercare atât abilitățile sociale, cât și cele fizice. În ciuda personalităților complet diferite ale membrilor, fiecare trib va trebui să își dovedească puterea de a rezista sub impactul șocului cultural, dar și sub presiunea eforturilor fizice.

Tribul sportivilor este format din: Alex Filip, Cornelia Condeescu, Lola Crudu, Daniel Chiriță, Ioana Șulea, Mircea Zamfir și Roxana Chiperi. Cei șapte sportivi își vor măsura puterile cu tribul format din vedete și cu cel format din oameni de rând: Mirel Magop, Silviu Mircescu, Cosmin Pădureanu, Oana Dedeu, Ema Șerban și cuplul format din Gabriela Popa și Silviu Geandra. Cel de-al treilea trib, cel al vedetelor, este format din Dorian Popa, Dima Trofim, Daniela Crudu, Sorana Darclée Mohamad, Ionuț Iftimoaie, Paula Chirilă și Sorin Brotnei.

În fiecare săptămână, aceștia se vor lupta pentru ”Teritoriu”, iar în timp ce tribul câștigător va fi cazat într-un resort de lux și va fi răsfățat zilnic, cel de pe locul doi va locui într-un sat alături de localnici, unde membrilor tribului le vor fi trasate sarcini zilnice în schimbul cărora vor primi o porție simplă de mâncare și nu neapărat un pat, ci mai degrabă un loc în care să doarmă. Acesta nu este însă nici pe departe cea mai grea situație în care se poate găsi un trib: cei care vor fi pe locul trei vor trăi întreaga săptămână într-un loc izolat, cu resurse minime. În plus, la finalul celor șapte zile de încercări grele, membrii triburilor vor fi nevoiți să se lupte și pentru a rămâne pe insulă.

Săptămână de săptămână triburile își vor măsura puterile în competiții spectaculoase și tensionate atât pentru ”Teritoriu”, cât și pentru ”Eliminare”, pentru ca în final doar opt membri să mai rămână în confruntarea pentru miza cea mare: premiul în valoare de 100.000 de euro. Nimeni nu va ajunge însă la acesta fără a suferi transformări, fără a-și dezvălui adevărata față și fără ca telespectatorii să afle cine este cu adevărat.