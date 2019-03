Neli Condeescu, eliminată de la ”Ultimul Trib”!  Ioana Șulea: ”Sunt foarte fericită!” 

Încrederea pe care a afișat-o înainte de duelul de la ”Ultimul Trib” i-a adus noroc Ioanei Șulea, întrucât a câștigat proba și a eliminat-o pe Neli Condeescu.

Drumul în competiție s-a încheiat pentru Neli Condeescu, iar aceasta a mărturisit că a avut o presimțire.

”Suntem norocoși pentru simplu fapt că am fost selectați, că am avut norocul de a fi aici. Cred că sunt norocoasă că am ajuns până aici. O să fie o surpriză cine o să câștige competiția. La cum au mers lucrurile...Am ieșit prima din ”Ultimul Trib”, a mărturisit Neli.

”Proba a fost foarte echilibrată, ea a avut avans până la ultimul punct. Sunt fericită că voi merge mai departe.”, a povestit Ioana.