Actorul Pierce Brosnan își vinde casa cu 100 de milioane de dolari

Miercuri, 30 Septembrie 2020, 19:54 Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2020, 19:57

Celebrul actor Pierce Brosnan vinde casa în care şi-a crescut copiii. Vrea pe ea 100 de milioane de dolari. Inspirtată din filmul său din 1997, James Bond Tomorrow Never Dies, " Casa Orhideelor", cum a fost botezată vila, este în Malibu, iar de design s-a ocupat soţia actorului. Are cinci dormitoare, cel principal, în care stătea Pierce, se întinde pe o suprafață impresionantă de 4.000 de metri pătrați și are două șeminee, un studio de artă și o punte cu vedere la Oceanul Pacific. Afară sunt o piscină cu apă sărată, o cascadă şi o plajă privată. Vila este pregătită şi pentru petrecerile cu prietenii are o cramă, o sală de muzică şi un cinematograf. Porţile, sculptate manual, au fost comandate tocmai în Thailanda. Pierce Brosnan spune că vrea să o vândă pentru că băieţii i-au crescut şi au plecat de acasă, iar el şi soţia stau acum în Hawaii.