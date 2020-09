Cine are cele mai multe şanse să fie noul James Bond

Marti, 22 Septembrie 2020, 19:47 Actualizat Marti, 22 Septembrie 2020, 19:52

Se caută un James Bond, iar cel care l-ar putea înlocui pe Daniel Craig în rolul Agentului 007 ar urma să fie Tom Hardy. Cunoscut pentru rolurile din The Revenant sau din serialul Peaky Blinders, actorul englez ar fi dat deja probă pentru rolul lui James Bond în luna iunie, iar casele de pariuri îl dau favorit, scrie presa britanică. Producătorii nu suflă însă o vorbă, iar Hardy a refuzat să comenteze informaţia, din superstiţie. Amânată de pandemie, lansarea celui mai nou film al celebrei serii, "No time to die", ar urma să aibă loc în noiembrie, iar un anunţ oficial în privinţa viitorului James Bond ar urma să fie făcut la începutul anului viitor. Până acum s-a speculat că rolul celui mai cunoscut Agent secret din lume ar putea fi interpretat de un actor de culoare sau chiar de o femeie.