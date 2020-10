Lady Sax, succes răsunător în mediul online. Cum se împarte între viața de mamă și cea de artist

Miercuri, 14 Octombrie 2020, 13:00 Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2020, 13:07

Succes răsunător în mediul online are şi Marcela Onofrei, sau mai bine cunoscută drept Lady Sax. Artista şi-a început studiile muzicale clasice încă din gimnaziu, iar ulterior a ajuns să colaboreze cu numeroase filarmonici ale ţării. Secretul său este saxofonul, cu ajutorul căruia a încercat să se îndepărteze uşor de tiparele clasice şi să-şi formeze propiul stil prin accente de jazz, pop şi blues. În prezent se axează pe o carieră solo, dar pe lângă asta are şi un job de mămică full time. Are însă timp şi pentru alte proiecte pe care fanii le aşteaptă cu mare nerăbdare.