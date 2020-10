Mira a lansat „Zero absolut", o piesă prin care artista își cântă dragostea

Pe Mira o ştim este una dintre cele mai iubite voci feminine ale momentului. Compune, cântă la chitară și pian, iar în această perioadă are şi o surpriză - lucrează la primul său album din carieră. Chiar în această dimineaţă a lansat piesa "Zero absolut" şi este, aşa după cum o numeşte artista, dar şi noi din câte am ascultat, o poezie muzicală. Vedem o Mira vulnerabilă care îşi cântă dragostea. Piesa vorbeşte despre o iubire neîmplinită, de altfel şi laitmotivului întregului album.