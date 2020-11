The Motans și EMAA au lansat super piesa „Insula”. Care este povestea din spatele videoclipului

Miercuri, 04 Noiembrie 2020, 12:36 Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2020, 12:42

E imposibil să nu fi auzit zilele acestea macar câteva acorduri dintr-o melodie care face furori: „Insula”. Balada marca The Motans, lansată de curând a intrat imediat în top 10. Iar dacă solistul Denis Roabeş nu mai are nevoie de prezentare, vă facem cunoştinţă acum cu vocea feminină. Este EMAA, are 28 de ani şi vine din Lugoj. EMAA este o artistă complexă, a început să scrie poezie și proză în liceu și, în timp, a încercat să le transforme în piese muzicale.