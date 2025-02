Adrian Ianc i-a surprins pe toți cu povestea lui de viață, la X Factor! Cu ce melodie despre români a făcut senzație

Adrian Iunc a făcut senzație la X Factor nu doar cu povestea lui de viață, ci mai ales cu piesa „Acasă”, care a adus emoție multora! Visul său a devenit realitate în sezonul 11.

În ediția a patra a emisiunii X Factor sezonul 11 am putut să îl cunoaștem pe Adrian Ianc, un tânăr în vârstă de 26 de ani din Arad, de meserie barman. Tânărul i-a surprins pe toți cu povestea lui de viață, dar și cu o melodie de senzație, ce a adus emoție multora.

Adrian Ianc i-a surprins pe toți cu povestea lui de viață, în ediția 4 a emisiunii X Factor sezonul 11. Cu ce melodie a făcut senzație

Adrian Ianc este din Arad, are 26 de ani și lucrează ca barman de 10 ani. A fost la muncă în Blegia, dar s-a întors, în speranța că va reuși să se realizeze acasă, în România. Povestea lui de viață este una a unui învingător.

„Am început să scriu de ceva timp și nu m-am lăsat. Scriu de aproximativ 12 ani. M-a inspirat cam tot ce există în jurul meu, m-a inspirat viața. Viața m-a dus în tot felul de locuri, am fost nevoit să lucrez și în altă țară. Am lucrat în horeca, în construcții…Muncesc de la vârsta de 14 ani. Mergeam și la școală. Mi-ar fi plăcut să fac alte chestii la vârsta aia, sincer, dar nu prea aveam de ales. Mama muncea ca femeie de serviciu, banii erau puțini. Tata a plecat de la o vârstă fragedă, nu pot să zic că am amintiri multe cu el. Am unele când mama mă lua și fugeam la vecini, ne urmărea, până se așezau lucrurile. Toate chestiile astea au fost din cauza viciului pe care tata îl avea. Cu alcoolul, mai exact. A trebuit să îi iau rolul, să fac treburile pe care trebuia un bărbat să le facă: să aducă bani în casă, să aibă grjiă de familie, de casă, de mama în special. Mama e clar cel mai mare om din viața mea, a făcut multe sacrificii, mergea la trei joburi”, a povestit tânărul despre trecutul său.

Cu o piesă numită „Acasă”, concurentul i-a luat prin surprindere pe jurații emisiunii și aceștia l-au urmărit cu mare interes. Adrian Iunc a adus multora emoție din plin și o readucere aminte a faptului că românii, oriunde s-ar afla, se gândesc mereu cu dragoste la locul numit „acasă”.

„Eu am un turneu prin care mă plimb prin Europa și mă întâlnesc cu mulți români plecați, toți zic ceea ce am auzit în cântecul tău. Ai punctat lucrurile care dor. Românii au în ADN dorul de casă. Ei niciodată nu se integrează complet afară, mereu sunt cu un picior acasă”, a zis Puya.

„Scena înseamnă viață plus încă ceva. A ajuns și aici, la inimă. Ai un DA de la mine”, a zis Ștefan Bănică.

După el, și ceilalți jurați i-au dat DA și șansa de a merge mai departe în competiție, la X Factor. Astfel, Adrian Iunc și-a văzut unul dintre vise devenit realitate!

