Robert Olaru i-a demonstrat tatălui său că locul lui este pe scena X Factor. Tânărul a cucerit jurații cu emoția din voce

Robert Olaru, tânărul care ziua forează puțuri și noaptea studiază, i-a demonstrat tatălui său că locul lui este pe scena X Factor. În cea de-a opta ediție a show-ului, de pe 16 martie 2025, concurentul a reușit să facă un adevărat spectacol cu emoția pură pe care a transmis-o.

Robert Olaru are o poveste impresionantă de viață. Tânărul constănțean a pățit pe scena X Factor în cea de-a opta ediția a show-ului, de pe 16 martie 2025, pentru a-i demonstra tatălui său că este făcut pentru a cânta.

Deși muncește zilnic alături de tatăl său, concurentul nu a renunțat la pasiunea pentru muzică: „E foarte greu, dar caut să-l ajut zilnic. De multe ori s-a întâmplat să merg la Facultate după ce am terminat de făcut fântâni. Am ajuns mai mult neom decât om la cursuri, dar am zis să mă ocup de amândouă.”

„Muzica a fost întotdeauna în capul meu! De multe ori, tata îmi spune să mă las de muzică pentru că pleacă, ca mulți alții, de la ideea că dacă ești de la țară nu ai cum să fi observat, nu ai cum să reușești într-o industrie, cum spun ei, care este favorizată celor de la oraș. Eu n-am crezut și n-am să cred niciodată asta! De aia sunt aici!”, a mai povestit tânărul.

Un lucru este cert, Robert Olaru s-a înscris la X Factor pentru a-și urma visul. Deși nu are factorul X, tânărul le-a promis juraților că îl va dobândi.

Robert Olaru a adus lacrimi pe fețele părinților în cea de-a opta ediție a sezonului 11 X Factor, de pe 16 martie 2025

Robert Olaru a mizat pe talentul său, iar acest lucru i-a adus succesul. Tânărul a reușit să-i cucerească pe jurați cu emoția pură pe care transmis-o prin interpretarea piesei „Orb pe mare”.

De asemenea, concurentul a stârnit multe lacrimi în culise, acolo unde se aflau părinții săi. Tatăl tânărului și-a stăpânit cu greu reacțiile, însă camerele de filmat l-au surprins cu lacrimi în ochi atunci când și-a văzut fiul pe scenă.

O avalanșă de aplauze a răsunat în toată sala după ce Robert Olaru a terminat de cântat. Mai mult, Delia i-a cerut să mai interpreteze o melodie.

„Mie mi se pare că avem o piatră care trebuie puțin șlefuită. Are ceva special! Ești foarte mișto!”, a mărturisit Delia.

„Mie mi-a plăcut ceea ce am auzit! Nu vreau să te fierb mult, floricelele alea pe mine m-au convins! Îți dau un da!”, a mai adăugat Puya.

Robert Olaru a obținut 3 x DA și un Nu din partea lui Ștefan Bănică. Așadar, tânărul are șanse mari să treacă în etapa următoare a competiției.

