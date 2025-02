Adriana Violeta Dascălu, concurenta X Factor care și-a găsit alinarea în muzică: „Îmi încălzește inima”. Ce poveste de viață are

Adriana Violeta Dascălu se numără printre concurenții care au urcat pe scena X Factor în a patra ediție a emisiunii. Tânăra locuiește de 17 ani în Spania, dar a revenit în România pentru a participa la X Factor, unde a cântat piesa „Di mi nombre” - ROSALÍA.

A patra ediție din noul sezon X Factor a adus pe micile ecrane ale publicului noi concurenți talentați. Marius Moga, Puya, Delia și Ștefan Bănică s-au bucurat din plin de fiecare moment. Printre cei care au cucerit publicul cu talentul lor și povestea de viată impresionantă s-a numărat și Adriana Violeta Dascălu.

În culise, aceasta i-a vorbit lui Mihai Morar despre încercările vieții sale: „Sunt plecată de la vârstă de 14 ani. Am terminat 12 clase acolo, iar apoi a trebuit să renunț la Bacalaureat, pentru că mama mea nu avea posibilități să mă trimită în afara orașului pentru a studia. Am început să lucrez la bucătărie, în restaurante, la măcelărie, tăiam mezeluri. Acum trei ani am început să lucrez la o fabrică de conserve de pește.

Străinătatea este grea, dar nu îmi lipsește nimic pentru că am salariul meu. Am un băiețel de opt ani, locuim amândoi într-o casă cu chirie. A fi mamă singură este foarte greu, mai ales să nu ai pe nimeni. Mama mea a murit acum patru luni, iar tatăl meu a murit când aveam un an. Așa că sunt foarte singură”, a povestit concurenta cu lacrimi în ochi.

Adriana Violeta Dascălu a mărturisit că muzica este refugiu pentru ea, iar vocea o moștentește de la mama ei.

„Eu am o pasiune pentru muzică de când eram mică, pentru că mama îmi cânta foarte mult. Eu cred că vocea o moștenesc de la ea. Și ea își găsea refugiul în muzică, pentru că foarte mult timp ea a ascultat muzică și nu mai făcea altceva decât asta. A intrat într-o depresie foarte urâtă și din cauza asta i-a dat un atac cerebral și nu a rezistat. A stat două săptămâni la pat, paralizată și aveam grijă de ea, la mine acasă. Muzica, pur și simplu, e de la ea și pentru mine e ceva special. Lucrez și cânt și așa mi se alină foarte repede durerea. Muzica îmi încălzește inima”, a spus Adriana Violeta Dascălu în ediția X Factor din 16 februarie 2025.

