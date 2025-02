Robert Pascari, concurentul X Factor care a preferat să plece din România decât să cânte un gen muzical contemporan: „Am refuzat!”

Robert Pascari se numără printre concurenții care au urcat pe scena X Factor în a doua ediție a emisiunii. Tânărul a mărturisit că muzica îi curge prin vene și tot ce a obținut până în prezent se datorează talentului și muncii extreme.

A doua ediție din noul sezon X Factor a adus pe micile ecrane ale publicului noi concurenți talentați. Marius Moga, Puya, Delia și Ștefan Bănică s-au bucurat din plin de fiecare moment.

Robert Pascari este tânărul care a pășit pe scena talent show-ului încrezător și dornic de a-și afirma talentul, dar și pasiunea pentru genul retro. Concurentul avea doar 13 ani când a descoperit că poate să cânte, iar, tot ce a realizat până acum, se datorează muncii extreme.

„Muzica este ca o căsătorie pe viață! Îți intră în vene și nu mai iese! O pasiune obsesivă. Aveam 13 ani când am descoperit că pot să cânt. Ascultam discurile cu Julio Iglesias de la tata și am aflat că Julio are un fiu, pe Enrique, și am început să cumpăr discurile lui Enrique Iglesias, să ascult foarte mult Enrique Iglesias și cam acesta a fost cursul. Am doar talent, nu am studii muzicale. Tot ce am muncit și am obținut a fost doar prin exersare extremă”, a dezvăluit Robert Pascari în backstage, în ediția X Factor din 2 februarie 2025.

În prezent, concurentul în vârstă de 36 de ani trăiește în Londra, unde lucrează cu normă întreagă în pază și securitate. Când are timp, mai zugrăvește și case. Totuși, Robert își dorește să facă toată viața muzică.

„Aici în țară nu am cântat, doar am participat la niște evenimente private. Am fost doar cântăreț de nunți. Am mers în nișa retro, cu muzica veche, anii `80-`90 și nu a fost pe placul tuturor. Persoanele respective, care se căsătoreau și erau mai tinere, nu ascultau muzica pe care eu voiam să o cânt la nunta lor. Ei voiau alt gen, ceva din generația lor, iar ei nu înțelegeau că eu cânt altceva, că sunt pe o nișă și am refuzat. Am ținut de asta și am zis că, dacă nu merge, plec. Am preferat să fiu agent de pază în Anglia decât să cânt un gen de muzică super contemporan sau adaptat la vremurile noastre după 2000”, a mărturisit Robert, la testimoniale.

Pe scena Noului X Factor, Robert Pascari a cântat piesa „You`re my heart, you`re my soul”, iar, la final, Delia a declarat: „Ești un personaj fantastic! Atitudinea cu care ai cântat, atitudinea pe care ai pus-o pe tine! Ești foarte cameleonic!”.

