Petru Georoiu a răspuns provocării #pebune făcute de KFC. „Pe scena X Factor, eu mă simt stăpân pe mine”

KFC și X Factor au pornit la drum împreună în această colaborare susținută de principii și filosofii comune, iar concurenții X Factor sunt gata să răspundă provocării #pebune lansate de KFC în Bootcamp-ul X Factor

Petru Georoiu a acceptat provocarea #pebune KFC

Petru Georoiu, concurent X Factor, care a făcut show cu piesa Muro Shavo și nu numai, a mărturisit că se simte ca „peștele în apă” cu tot ceea ce înseamnă această experiență.

„Pot să zic că mă simt foarte bine. Sunt înconjurat de oameni cu aceleași pasiuni ca ale mele, mă simt în largul meu ca să zic așa. Pot să zic că de-abia acum simt atmosfera asta mai fierbinte, mai tensionată, mai așa, de competiție”, a spus tânărul.

Cât despre reacția juriului, concurentul X Factor a spus că a simțit că a fost 100% reală.

„A fost pe bune, a fost super pe bune. M-am bucurat tare mult că și ei s-au distrat la rândul lor așa cum m-am distrat și eu”, a mărturisit Petru.

E o diferență însă între a urmări X Factor de acasă și de a fi acolo, pe scenă, în competiție. Iar asta e cât se poate de pe bune. Petru a simțit asta pe pielea lui.

„În primul rând, aici nu ai niciun fel de duș în care să cânți. (râde) Aici, pur și simplu, e ditamai organizarea, la mine acasă nu găsești organizare atât de wow și pot să mă simt, cumva, foarte special. Ies din zona mea de confort, intru pe scenă și mă simt cumva liniștit și relaxat, foarte stăpân pe mine, pentru că asta îmi place să fac”.

Despre trăirea din acest show, concurentul X Factor a mărturisit sincer:

„Mi-a plăcut foarte mult! Eu nu am avut emoții, mai mult mi-ai creat emoții susținătorii mei. În rest, m-am simțit super relaxat, ușor – nu știu – într-o visare, așa, nu știam ce se întâmplă, dar am intrat și aparent a mers bine. Mi-am dat seama abia după ce am văzut emisiunea, show-urile, chiar a fost ceea ce trebuie”.

Dintre jurații X Factor, Petru este de părere că unul dintre ei are vorbele cele mai potrivite când vine vorba de jurizare.

„Ștefan Bănică zice ceva mai pe bune, în momentul de față, poate vor fi și alți jurați care o să-mi zică altceva mai pe bune”, a spus tânărul.

KFC și X Factor sunt #pebune

Cu X Factor și KFC, tot ce vezi și simți e pe #pebune. Sunt două branduri care au decis să colaboreze datorită lucrurilor pe care le au în comun: atât la KFC, cât și la X Factor, tot ce vezi și simți e autentic, de la pui proaspăt, gătit în restaurantele KFC, până la emoțiile concurenților și juraților aflați în platoul X Factor.

Provocarea a fost îndeplinită și de influenceri cunoscuți din România.

Artiștii și influencerii din campanie le susțin parteneriatul. Ei sunt gata să vină cu tot felul de surprize #pebune pentru zecile de mii de fani care îi apreciază. Stay tuned pentru a vedea postările lor din online.