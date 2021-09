X Factor 2021, 17 septembrie. Petru Georoiu a făcut show de senzație cu piesa „Muro Shavo”, dar nu s-a oprit aici. Ce a urmat

Petru Georoiu are 17 ani, este un elev pasionat de actorie și a decis să vină la „X Factor” pentru a descoperi dacă are factorul X. La îndemnul apropiaților, tânărul s-a încris „din pură curiozitate”.

Emoțiile nu au lipsit, căci aceasta a fost prima dată când acesta și-a făcut apariția pe scenă în calitate de cântăreț.

Petru Georoiu a făcut show și i-a impresioant pe jurați în ediția 4 din sezonul 10 al emisiunii „X Factor” de la Antena 1

Încă de când a pășit pe scenă și publicul a fost în delir, Ștefan Bănică și ceilalți jurați au înțeles că acest concurent are ceva special.

„Cine ești tu de a reacționat lumea așa?”, a fost replica lui Ștefan Bănică.

După ce s-a prezentat, Petru Georoiu a interpretat piesa Muro Shavo, deși toată lumea s-ar fi așteptat la o melodie ceva mai rock, judecând după vestimentația aleasă. Delia și Loredana au fost impresionate și s-au ridicat în picioare să danseze, împreună cu mulți din public.

Totuși, fiindcă nu au fost convinși, Ștefan Bănică și Florin Ristei i-au cerut lui Petru Georoiu să arate care este a doua piesă pe care a pregătit-o pentru ediția 4 din sezonul 10 al emisiunii „X Factor”.

Tânărul a interpretat apoi celebra melodie „Put Your Head On My Shoulder” a lui Paul Anka și toată lumea a fost mai mult decât surprinsă de prestația concurentului, care acum a arătat că are un timbru deosebit și o voce extrem de interesantă.

Jurizarea lui Petru Georoiu în ediția 4 din sezonul 10 „X Factor”

„Eu vreau să te rog ceva. Dacă prinzi un loc mai departe, te rog să stai departe de grupa mea de fete sub 24 de ani, că eu nu vreau să avem probleme. Răspunsul meu este Da”, a zis Florin Ristei, spre amuzamentul celorlalți jurați.

„Din partea mea ai un super DA”, a zis Delia.

„Din partea mea ai un DA”, a fost replica Loredanei.

„Știi care e treaba, nu? Cu trei de DA ești pe lista de așteptare, cu patru mergi în bootcamp. Din păcate, îmi pare rău. Răspunsul meu este DA, ești în bootcamp!”, a fost vestea dată de Ștefan Bănică.

„De la țipătul tău mi s-a tras. Dacă nu țipai ca pescărușul înjunghiat...”, a completat acesta, adresându-se uneia dintre tinerele din public, care s-a manifestat gălăgios atunci când tânărul a urcat pe scena „X Factor” în ediția 4 din sezonul 10 al show-ului de la Antena 1.

Cu patru de „DA”, tânărul a mers direct în bootcamp, în grupa lui Ștefan Bănică.

Cine este Petru Georoiu din ediția 4 din sezonul 10 al emisiunii „X Factor” de la Antena 1

Petru Georoiu este elev în clasa a 11-a și are o imensă pasiune pentru teatru și muzică. La îndemnul cunoscuților, acesta a decis să participe în sezonul 10 al emisiunii „X Factor” de la Antena 1.

După ce termină liceul, tânărul are de gând să urmeze cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC).

La vârsta de 11 ani a jucat în primul său lungmetraj, filmat în Los Angeles (Statele Unite ale Americii), numit „Armenia, my love”. La momentul respectiv, în anul 2016, producția a fost nominalizată la Oscar. Au urmat și alte roluri și, după ce a avut șansa de-a juca pe scena Teatrului Național, a „prins” microbul actoriei și de atunci a decis să se dedice mai mult acestei pasiuni.

Despre sezonul 10 al emisiunii X Factor de la Antena 1

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă. În acest sezon, cei 4 jurați au primit câte un grup: Delia va coordona Grupurile, Ștefan Bănică va coordona Băieții, Loredana va avea categoria Mixt, iar Florin Ristei va avea grupul de Fete.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau nu pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

