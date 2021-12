X Factor 2021, 10 decembrie. Ionuț Hanțig a intrat în filmul muzical al lui Harry Styles și a cântat superb „Sign of the Times”

Ionuț Hanțig a reușit să creeze un moment greu de egalat, pe scena X Factor, unde a cântat piesa „Sign o the times” de la Harry Styles, cu care a impresionat pe toată lumea. Acesta a adus o amprentă personală piesei și a fost felicitat de jurați.

Ionuț Hanțig, interpretarea superbă a piesei „Sign of the times” în etapa de Battles de la X Faactor 2021

Ionuț Hanțig a pus în scenă o interpretare impecabilă a piesei Sign of the times de la Harry Styles, pentru care a fost lăudat de juriul X Factor. A avut un moment puternic pe scenă și a fost felicitat.

„Sunt Ionuț, am 17 ani și sunt din Borșa și nu mă așteptam să ajung până aici. Am intrat în competiția asta cu resentimentul că nu o să ajung prea departe. A fost foarte mult că am trecut de audiții că a fost un statement pentru mine că pot face muzică. Mă bazez că la repetițe să fie mai rău momentul decât pe scenă”, spune el înainte de a urca pe scenă.

Jurizare Ionuț Hanțig de pe scena X Factor, etapa de Battles, 10 decembrie 2021

„Bravo, măi Ionuț. E o altă modalitate de lucru, e un pic altfel de a lucra cu fetele, tot pe categoria asta de vârstă. Sunt foarte mândru de tine”, spune Ștefan Bănică, mentorul său.

„Voiam să îți spun că la tine se vede clar evoluția. Ți-ai depășit condiția. Mi se pare că din toată grupa lui Ștefan, tu de mâine poți fi un X Factor și un star pe scenă”, spune Florin Ristei.

„Și eu am crezut în tine de la început, mi-a părut rău că Ștefan nu ți-a dat DA atunci, dar sper că s-a lămurit pe parcurs că tu ai demontrat la fiecare etapă, că ne-ai făcut să intrăm pe frecvența ta”, spune Loredana.

Citește și: X Factor 2021, 3 decembrie. Ionuț Hanțig, show total în Bootcamp: „Ai mușcat din scenă! Despre asta e vorba”

„Îi va fi greu lui Ștefan, că toți sunteți diferiți. Ne-ai luat în povestea ta și ai transmis. Felicitări”, spune Delia.

Cine este Ionuț Hanțig de la X Factor 2021

Ionuț Hanțig a explicat că este foarte pasionat de artă, în special de muzică și teatru.

„Îmi place să mă îmbrac și să mă port excentric. Îmi place să fiu eu, să fiu altceva. Am început să-mi fac unghiile acum vreo 6-7 luni. Fiecare reacționează cum vrea. Am mers la mall și am intrat în magazin și ieșeau doi bătrânei și au zis Doamne ferește.

Citește și: X Factor 2021, 6 septembrie. Ionuț Hanțig a impresionat cu vocea și look-ul său excentric. A cântat Proud May de la Tina Turner

De când eram mic, credeam că era ceva special la mine. Simțeam că e ceva special, chiar cedeam că pot să fac orice. Sunt din Borșa, dar stau în Cluj. Fac teatru de 4 ani și de 2 ani am început să fac și muzică și am venit să demonstrez că pot”, s-a descris concurentul.

Despre sezonul 10 X Factor. Unde poți urmări toate edițiile X Factor 2021

De zece ani, prezentatorii X Factor, Răzvan și Dani, au străbătut țara în lung și în lat pentru a găsi factorul X, iar în 2021 au pregătit și mai multe surprize pentru cei de acasă, dar și pentru jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau nu pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

Emoția este la înălțime, la fel și ambiția celor patru jurați, care știu de la începutul sezonului ce grupe vor pregăti. Anul acesta, Loredana are categoria Mixt, Delia coordonează Grupurile, Ștefan Bănică se ocupă de Băieți, iar Florin Ristei de Fete.

Împreună cu Ilona Brezoianu, telespectatorii pot să pășească în culisele emisiunii. eXtra Factor vine cu episoade noi, exclusive, disponibile pe a1.ro și Antena PLAY.

În sezonul 10, fanii celui mai tare talent show au ocazia să simtă că fac parte din spectacolul toamnei și pe a1shop.ro. Cei de acasă vor putea găsi o serie limitată de tricouri cu designuri inspirate din universul XFactor, în exclusivitate pe a1shop.ro, platforma de pe care pot achiziţiona produse utile create pentru fanii celor mai urmărite emisiuni ale staţiei!