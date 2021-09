X Factor 2021, 6 septembrie. Ionuț Hanțig a impresionat cu vocea și look-ul său excentric. A cântat Proud May de la Tina Turner

Ionuț Hanțig a făcut show total la X Factor cu vocea și apariția sa. Micuțul cântăreț a reușit să o ridice în picioare pe Loredana, iar momentul său a fost aplaudat cu ropote de aplauze.

X Factor 2021, 6 septembrie. Ionuț Hanțig a făcut o impresie foarte bună cu o voce și un look special

Ionuț Hanțig a reușit să-i facă pe jurați să zâmbească de plăcere la momentul său. Loredana s-a ridicat în picioare pentru a dansa. A ales să cânte Proud Mary de la Tina Turner și i-a ieșit perfect.

Micul cântăreț a reușit să facă senzație în prima ediție a noului sezon din X Factor cu o piesă destul de dificilă, dar pe care a reușit să o interpreteze perfect, într-un mod personal.

Juriul a rămas plăcut surprins de abilitățile sale vocale și i-au împărtășit o serie de impresii.

Jurizare Ionuț Hanțig la X Factor 2021, 6 septembrie

Ionuț Hanțig a reușit să impresioneze pe toată lumea prin aspectul fizic, dar și prin vocea sa puternică. Iată ce i-au spus jurații:

„Ionuț, ești spectacol și îmi place că nu ai inhibiții, trăim într-o țară cu multe prejudecăți, tu ai venit cu unghiile făcute. E super tare. Arată că ești un băiat destupat la minte, îmi aduci aminte de Harry Styles”, i-a spus Loredana.

„Cel care te subestimează cel mai mult ești tu. Glasul nu e deloc de neglijat, ești un concurent X Factor. Ești cam primul băiat din categoria asta de vârstă care mă interesează”, a spus Ștefan Bănică.

„Doar noi putem face o schimbare, mai ales tu că esti o generație tânără. Ai putea face ceva interesant la Ștefan în echipă, ai de la mine un DA”, a spus Florin Ristei.

„Răspunsul meu e DA”, a fost votul Deliei.

„Îți doresc mult succes pe acest durm și trebuie să te susțin și nu doar cu vorbe ci și cu un DA”, a fost votul Loredanei.

„Al patrulea DA te trimite în Bootcamp, mă bucur că ai apărut la X Factor, îți voi da un NU dar fii sigur că ești primul pe lista de așteptare. Cu tot dragul e un NU-DA, dacă vrei să traduci”, a fost votul lui Ștefan Bănică.

„Eu l-aș fi păstrat, e versatil. M-am uimit că am văzut că Ștefan nu i-a dat DA”, a fost reacția Loredanei.

Cine este Ionuț Hanțig de la X Factor 2021

Ionuț Hanțig a explicat că este foarte pasionat de artă, în special de muzică și teatru.

„Îmi place să mă îmbrac și să mă port excentric. Îmi place să fiu eu, să fiu altceva. Am început să-mi fac unghiile acum vreo 6-7 luni. Fiecare reacționează cum vrea. Am mers la mall și am intrat în magazin și ieșeau doi bătrânei și au zis Doamne ferește.

De când eram mic, credeam că era ceva special la mine. Simțeam că e ceva special, chiar cedeam că pot să fac orice. Sunt din Borșa, dar stau în Cluj. Fac teatru de 4 ani și de 2 ani am început să fac și muzică și am venit să demonstrez că pot”, s-a descris concurentul.

Despre sezonul 10 X Factor

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă. În acest sezon, cei 4 jurați au primit câte o echipă: Delia va coordona Grupurile, Ștefan Bănică va coordona Băieții, Loredana va avea categoria Mixt, iar Florin Ristei va avea echipa de Fete.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

