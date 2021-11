X Factor 2021, 12 noiembrie. Ana Maria Mustia a cântat Tones and I, iar prestația sa l-a pus în dificultate pe Florin Ristei

Ana Maria Mustia a reușit să aibă un moment excepțional pe scenă X Factor. Aceasta a pus în scenă un moment de rock care i-a surprins pe jurați. Mai mult decât atâta, interpretarea sa a iscat discuții la masă celor patru îndrumători.

Tensiunile nu s-au oprit aici, atunci când a încercat să ridice o concurentă de pe scaun spiritele s-au agitat puțin.

Ana Maria Mustia a cântat Tones and I în BOOTCAMP X Factor sezon 10

Prestația sa a fost excepțională, iar jurații au avut păreri diferite. Cert este că momentul său artistic a fost gustat din plin. Aceasta a avut câteva emoții înainte de a urca pe scenă: "Sunt emoționată, dar pe scenă cred că voi fi mai încrezătoare".

Chiar înainte de a cânta, Florin Ristei i-a făcut o provocare. A rugat-o să spună pe cine ar ridica de pe scaun, iar aceasta a spus numele Yarina.

În timpul momentului artistic, Ana Maria Mustia s-a dus să cânte către Yarina, ca o provocare, dar Yarina i-a întors spatele, pe scaun fiind.

A intrat cu mult curaj pe scenă și a reușit să capteze toată atenția asupra sa. Fără doar și poate, concurenta a avut un moment excepțional. Florin Ristei a privit-o și ascultat cu atenție întregul moment gândindu-se la ce decizie poate lua mai departe.

Citește și: X Factor 2021, 22 octombrie. Ana Maria Mustia a interpretat piesa „Le parole lontane” și nu i-a cauzat deloc probleme

Jurizare Ana Maria Mustia la X Factor 2021 în BOOTCAMP

Loredana: Ana Maria, ai venit așa mai dark, în contrapunct cu fetele, cu tot ce se întâmpla până acum, ceea ce este bine, pentru că ai personalitate și faptul că ai fost așa ai atacat-o frontal pe Yarina.

Concurata a ținut să precizeze că a fost o joacă și nu este ceva personal.

Delia: Dar am simțit acolo o chestie, nu știu dacă a fost personală. Cred că singura problemă a fost că a obosit un pic

Yarina a simțit nevoia să intervină: Din câte știu, de obicei, persoana atacă pe cealaltă persoană de care îi este teamă cel mai tare. Deci pot să zic că sunt de temut. Adică respectul trebuie să fie reciproc de la început.

Florin Ristei a atenționat-o să nu se ducă atât de departe, pentru că nu se pune problema de o astfel de situație.

Ștefan Bănică: Momentul artistic a fost super ok

Florin Ristei i-a atras atenția înainte să îi ofere verdictul final: Le zicem ce s-a întâmplat, de fapt?

Atunci când ești într-o echipă și ai un mentor, bun, rău, trebuie să îl asculți în ce zice. La repetiții ea nu s-a mișcat absolut deloc.

Aceasta nu s-a mișcat la repetiții așa cum a făcut-o pe scenă. Ea a spus atunci că va face totul în timpul show-ului: "Și am zis, dacă faci asta în show, nu o să îți dai seama ce se întâmplă, pentru că ar fi prima oară când o faci și o să o faci stângaci! Ea a greșit structura. Mi se pare că ai tratat un pic superficial apariția ta aici. Ți-a plăcut cum ai cântat? În continuare îmi place de tine și. O așez sau nu? Ana Maria am crezut în tine, cred că poți să fii o artistă bună, dar nu-ți dau niciun scaun".

Cine este Ana Maria Mustia de la X Factor 2021

Ana Maria Mustia are 19 ani, vine din Bacău și este studentă la Psihologie și visul său a fost mereu acela de a cânta în fața oamenilor.

„Sunt studentă la pishologie. Am venit pentru că e un vis de-al meu să cânt în fața oamenilor. Nu am ajuns pe scene atât de mari până acum. Când am ales să studiez psihologia, nu m-am gândit la legăturile cu muzica. Noi la psihologia studiem oamenii din toate punctele de vedere, iar muzica este una dintre cele mai bune terapii. Sunt pasionată de modă și îmi place să desenez. E o pasiune nouă. M-am gândit unde pot găsi o ținută de scenă? Am cumpărat din magazin și le-am accesorizat singură”, a spus concurenta la audiții.

Despre sezonul 10 X Factor. Unde poți urmări toate edițiile X Factor 2021

De zece ani, prezentatorii X Factor, Răzvan și Dani, au străbătut țara în lung și în lat pentru a găsi factorul X, iar în 2021 au pregătit și mai multe surprize pentru cei de acasă, dar și pentru jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau nu pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

Emoția este la înălțime, la fel și ambiția celor patru jurați, care știu de la începutul sezonului ce grupe vor pregăti. Anul acesta, Loredana are categoria Mixt, Delia coordonează Grupurile, Ștefan Bănică se ocupă de Băieți, iar Florin Ristei de Fete.

Împreună cu Ilona Brezoianu, telespectatorii pot să pășească în culisele emisiunii. eXtra Factor vine cu episoade noi, exclusive, disponibile pe a1.ro și Antena PLAY.

În sezonul 10, fanii celui mai tare talent show au ocazia să simtă că fac parte din spectacolul toamnei și pe a1shop.ro. Cei de acasă vor putea găsi o serie limitată de tricouri cu designuri inspirate din universul XFactor, în exclusivitate pe a1shop.ro, platforma de pe care pot achiziţiona produse utile create pentru fanii celor mai urmărite emisiuni ale staţiei!