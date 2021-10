X Factor 2021, 22 octombrie. Ana Maria Mustia a interpretat piesa „Le parole lontane” și nu i-a cauzat deloc probleme

Ana Maria Musita a fost o apariție memorabilă la X Factor 2021 atât datorită aspectului ei fizic, cât și a vocii sale impunătoare. Tânăra studentă la psihologie a cântat o piesă de la Maneskin într-un mod original care i-a asigurat un loc în Bootcamp.

Ana Maria Mustia a interpretat impecabil piesa „Le parole lontane” și a câștigat un loc în Bootcamp la X Factor 2021

Ana Maria Mustia a venit la X Factor și a reușit să surprindă juriul.

„Înainte să urc pe scneă simt fluturi în stomac, simt cum îmi tremură mâinile, încerc să mă mobilizez. Mă numesc Ana Maria Mustia. E prima oară pe o scenă de genul”, spune ea înainte de a începe să cânte.

Juriul a fost surprins când a auzit-o cântând.

Jurizare Ana Maria Mustia la X Factor, 22 octombrie 2021

Jurații i-au oferit voturi de încredere și au trimis-o direct în Bootcamp.

„Ana Maria, am simțit o durere acolo, o suferință”, spune unul dintre jurați.

„De ce ai ales să cânți o piesă în italiană?”, o întreabă Ștefan Bănică.

„Sincer nu m-am legat strict de limbă. Am ales mai degrabă mesajul, când eram mică nu prea știam că pot să cânt, am început să cânt mai serios în urmă cu 3-4 ani. Tatăl meu mă susține, cu sigurnață mă privește, însă mama mea, nu. Noi nu prea ținem legătura. În urmă cu trei ani s-a rupt relația dintre noi. Părinții mei lucrau în străinătate și au divorțat când aveam 10 ani și am ajuns la bunici. Eu și mama când ne-am mutat împreună eram ca două străine. Astăzi stau cu tatăl meu, mă susține în tot ce fac. Nu știu ce m-aș face fără el”, și-a deschis cocnurenta sulfetul.

„Ana Maria se vede că muzica e refugiu pentru tine, s-a simțit durerea în glas, s-a simțit emoția.

Am simțit că ai avut emoții, te-ai redresat”, îi spune unul dintre jurați.

„Ai făcut un spectacol cu vocea și e mare lucru, a fost o luptă în piesa aia. Felicitări pentru alegere, bravo”, a fost ea înurajată.

„Mie mi-ai plăcut de când ai apărut și mi-am zis Doamne dă să cânte cum arată. Dacă aș fi în locul lui Florin Ristei n-aș risca să te pierd”, i-a spus Ștefan Bănică.

„Mare DA de la mine”, spune Delia.

„Răspunsul meu e DA”, spune Loredana,

„Ana Maria crezi că putem câștiga X Factor împreună? Un loc în Bootcamp ai cu siguranță, răspunsul meu e DA. Ai o voce specială”, spune Florin Ristei.

Cine este Ana Maria Mustia de la X Factor sezonul 10

Ana Maria Mustia a reușit să surprindă plăcut juriul de la X Factor 2021.

„Sunt studentă la pishologie. Am venit pentru că e un vis de-al meu să cânt în fața oamenilor. Nu am ajuns pe scene atât de mari până acum. Când am ales să studiez psihologia, nu m-am gândit la legăturile cu muzica. Noi la psihologia studiem oamenii din toate punctele de vedere, iar muzica este una dintre cele mai bune terapii. Sunt pasionată de modă și îmi place să desenez. E o pasiune nouă. M-am gândit unde pot găsi o ținută de scenă? Am cumpărat din magazin și le-am accesorizat singură”, se prezintă concurenta.

