X Factor, sezonul 11, 26 ianuarie 2025. Ce concurenți au urcat pe scenă în prima ediție. Momentele se văd în AntenaPLAY

X Factor, talent show-ul fenomen care a lansat cei mai mulţi artişti pe piaţa muzicală din România, a debutat duminica aceasta, de la 20:00, pe Antena 1, cu o mulţime de surprize, dar și concurenți care au ridicat sala în picioare. Iată ce s-a întâmplat în prima ediție a noului X Factor!

Într-un decor cu totul şi cu totul nou, absolut spectaculos, concurenţi senzaţionali, cu povești incredibile de viață, au venit să îi convingă pe Delia, Puya, Ştefan Bănică şi Marius Moga că sunt pregătiţi să aducă în faţa telespectatorilor un spectacol de neuitat. De partea cealaltă, prezentatorii Adelina Chivu şi Mihai Morar au făcut ca emoţiile concurenţilor să ajungă până în casele telespectatorilor.

X Factor, sezonul 11, 26 ianuarie 2025. Alessia Anghel a cucerit juriul cu ritmuri de reggae: „Ești fenomenală!”

Cu un stil nonconformist, Alessia Anghel are 14 ani și este elevă în clasa a opta la un liceu de muzică din București. Ea studiază saxofonul, iar pe scenă se simte de fiecare dată ca la ea acasă.

Pentru X Factor, Alessia a ales să integreze piesele „Cine iubește și lasă/Două focuri”, iar interpretarea pe ritmuri de reggae i-a lăsat cu gura căscată pe cei patru jurați.

„Mi-a plăcut și piesa originală, dar tu i-ai dat o altă formă (...) Super interesant. Și ai atitudinea!”, a jurizat Marius Moga, iar Delia a intonat: „Foarte bună! Te ador! Ești fenomenală!”

„Ai fost fresh, ai fost mișto, ai fost ce trebuie să fii pentru vârsta ta!”, a spus și Ștefan Bănică.

Așadar, Alessia Anghel a primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 26 ianuarie 2025. Diana Stănciuleasa,„o soprană în devenire”

Diana Stănciuleasa are 15 ani și cântă de când era mică. Pentru ea este o mare realizare că se află la X Factor și speră ca visul său muzical să înceapă de aici.

Concurenta nu doar că i-a lăsat mască pe jurați, dar a reușit să îi ridice în picioare cu interpretarea piesei „Wuthering Heights”.

„Ești cea mai mare păcăleală pe care mi-am luat-o vreodată la X Factor! Nu există așa ceva! Ce a fost asta?! Ai 15 ani și cânți așa?! Băi fată, la tine muzica chiar e viața ta! Incredibil!”, a jurizat Ștefan Bănică, iar cuvintele sale au emoționat-o teribil pe adolescenta de 15 ani.

„O soprană în devenire!”, a zis Marius Moga, iar Ștefan Bănică a continuat: „Această transformare este una dintre cele mai bune pe care le-am văzut la X Factor! După părerea mea ești un posibil câștigător X Factor!”.

Pentru momentul atât de bun, Diana Stănciuleasa a primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 26 ianuarie 2025. Alexandra Tufănescu a adus emoția la un alt nivel pe scena talent show-ului

Victimă a bullyingului și a presiunii sociale copleșitoare, Alexandra Tufănescu a trăit clipe de care nimeni nu ar trebui să aibă parte în viața asta.

„Familia mea este ȋn al nouălea cer că am ajuns aici, la X Factor. Am mai fost și la alte concursuri televizate și n-am fost acceptată. Mi s-a spus că ȋn ziua de azi, dacă vrei să faci ceva ȋn domeniul artei, trebuie să arăţi ȋntr-un anumit fel!”, a povestit concurenta din Jilava, studentă la Conservator.

„Am fost ȋntr-o depresie urâtă, ȋmi spuneam că nu merit să trăiesc. Refuzam să mă uit ȋn oglindă, ȋmi era pur și simplu frică”, a mai spus Alexandra, care a mărturisit, totodată, că muzica i-a fost mereu salvarea: „Când plângeam, bunica mereu ȋmi cânta și asta mă liniștea! Bunica m-a crescut, ea mi-a dat darul muzicii și mi-a fost alături la bine și la greu!”.

Vizibil emoţionată, Alexandra le-a mărturisit juraților că este foarte fericită că a ajuns aici și speră să își îndeplinească visul de a deveni cântăreață.

Pe scena X Factor, tânăra concurentă a cântat o piesă din repertoriul Paulei Seling: „Clopote albe, Clopote Negre”, iar vocea sa de aur i-a atins la suflet pe cei patru jurați.

„Pe mine, fata de la Jilava m-a impresionat cel mai mult ȋn seara asta!”, a dezvăluit Puya, pentru ca mai apoi juratul X Factor să completeze: „Am simţit că ȋntr-o lume ȋn care suntem disperaţi după aspectul fizic, o cântăreaţă de genul ei are puţine șanse. Cineva ar trebui să ȋncurajeze și artiști de genul ăsta!”.

La rândul său, Marius Moga a spus: „Unii oameni au nevoie de ȋncredere ca să ȋși schimbe viaţa. Unii oameni nu ȋși dau ei voie să ȋși schimbe viaţa, crezând că dacă alţii le-au spus că nu sunt de ajuns, așa e!”.

Alexandra Tufănescu a primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 26 ianuarie 2025. Dionis Șterban și-a transmis povestea de viață prin vocea sa

Șterban Dionis vine din Republica Moldova și lucrează în construcții, un domeniu care îi pune viața în pericol zi de zi. La X Factor l-a adus dragostea față de muzică, căci de mic copil și-a dorit să devină un artist.

„Cu muzica mă ocup de mic copil. Am început singur să mă învăț. N-am studii, singur am învățat la chitară. Apoi, am început să cânt în stradă. E ceva ce nu se compară cu nimic. Foarte tare îmi place să se oprească lumea și să aprecieze, zâmbesc, îmi oferă și mie emoții pozitive”, a spus Șterban.

Concurentul a interpretat piesa „Someone You Loved” și a reușit să emoționeze cu vocea sa, în special pe Puya: „Mă gândesc că sunt oameni așa talentați ca tine, care ar merita să fie în locul meu și care se chinuie foarte mult ca să ajungă aici și eu poate că iau de-a gata lucrurile care mi se întâmplă. Nu o să mă mai plâng niciodată! Meriți să fii aici cu noi!”, a spus juratul X Factor, iar Delia a adăugat: „Mi se pare că promiți foarte multe și ești în locul din care poți învăța multe și aș vrea să te păstrăm!”.

La rândul lor, Marius Moga și Ștefan Bănică au remarcat emoția și tristețea din vocea și cântarea lui Șerban: „E un suflet încercat și arăți de parcă ai avea nevoie în viața ta să îți dea cineva o lumină, o speranță... Dar dacă un artist nu trece prin momente grele... despre ce o să cânte?”, au concluzionat cei doi jurați.

Șterban Dionis a primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 26 ianuarie 2025. Trupa Guantanamo a oferit un show îndrăzneț pe piesa „Oficial îmi merge bine”

Cei patru băieți care au pus bazele trupei Guantanamo, nume inspirat dintr-un documentar despre Cuba, au urcat pe scena X Factor cu o atitudine de staruri rock.

Concurenții au interpretat piesa „Oficial îmi merge bine” și au transpus publicul în mijlocul unui adevărat concert. Delia nu a stat pe gânduri și s-a ridicat să danseze.

„A fost un show îndrăzneț, fraților! Și dacă v-ați propus să ieșiți din tipare, v-a ieșit!”, a jurizat Marius Moga, în vreme ce Ștefan Bănică a comentat: „Ce a fost mișto, a fost energia, dar nu cred în chestiile astea demonstrative și asta nu mi-a plăcut”.

Delia, în schimb, a concluzionat: „E un moment X Factor pe care o să-l țin minte. E poate exagerat, dar acesta e efectul pe care eu vreau să-l simt”.

Trupa Guantanamo a primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 26 ianuarie 2025. Andrei Singureanu, interpretul universal care a „intrat pe teritoriul lui Puya”

Andrei Singureanu este din București, Rahova, și are 32 de ani. Concurentul este liber profesionist și se ocupă de locațiile pentru filmări în industria cinematografică.

„Uneori sunt proiecte lungi și foarte bine plătite. Alteori, sunt perioade în care nu știi ce urmează și, în momentele acelea, ai nevoie de multă răbdare și încredere, iar eu am început să trăiesc viața într-un mod mai meditativ”, a dezvăluit el, care a adăugat că toate practicile pe care el le-a încercat în acest sens l-au ajutat și în manifestarea sa muzicală.

Pentru prima dată în fața unui număr atât de mare de spectatori, Andrei a interpretat piesa „Viața bună” a lui Puya. După nici câteva minute, juratul X Factor l-a oprit.

„Trebuie să ai ritm (...) Nu avem cum să cântăm rap dacă nu intrăm pe ritm. Este singurul lucru pe care trebuie să-l facă un rapper. I-am arătat omului care e diferența, să înțeleagă, să nu se supere pe mine. Apreciez că îmi asculți muzica, dar rapul este pentru mine ca un fel de religie. Nu iau la mișto ceea ce fac. Vreau să fiu sincer cu tine. Nu poți fi rapper dacă nu intri pe ritm”, a punctat Puya, după ce i-a arătat concurentului cum se face.

În schimb, Marius Moga și Delia au apreciat pasiunea și abordarea lui Andrei Singureanu.

Concurentul a primit doi de „DA” din partea Deliei și a lui Ștefan Bănică și doi de „NU” din partea lui Marius Moga și a lui Puya.

X Factor, sezonul 11, 26 ianuarie 2025. Lavinia și Teodora Florescu, duo-ul care a impresionat cu piesa „Don’t worry, be happy”

Lavinia și Teodora Florescu sunt surori și, deși studiază domenii cu totul diferite la facultate, au o pasiune aparte pentru muzică: „Ne-am dori din tot sufletul să profesăm cu muzica”, a spus una dintre ele în fața juraților.

Cele două au cântat piesa „Don’t worry, be happy”, iar, la final, juraților le-a plăcut atât de mult, încât au fost de părere că totul a durat prea puțin: „Mai vreau! Sunteți surori, dar aveți vocile diferite”, a transmis Marius Moga, iar Ștefan Bănică le-a mulțumit pentru starea de bine pe care au transmis-o.

Lavinia și Teodora Florescu au primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 26 ianuarie 2025. Sebastian Moroșan, timbrul care l-a fermecat pe Ștefan Bănică: „Aș dori să am gravele tale!”

Inginer constructor de meserie, Sebastian Moroșan a cântat melodia „Take me home, Country roads”. Timbrul său vocal i-a cucerit pe jurați, în special pe Ștefan Bănică, care a spus: „Eu am o slăbiciune pentru cei care sunt bași adevărați și pentru că îmi place mult muzica country, sunteți destul de rar cei care chiar puteți să luați niște note joase curate. Ești total special în conextul acesta X Factor, dar mă bucur pentru că asta înseamnă diversitate”, a jurizat el și a continuat: „Aș dori să am gravele tale. Un <<do>> așa curat n-am mai auzit de mult timp!”.

Cu toate că nu a rezonat cu acest gen muzical, Puya l-a apreciat pe Sebastian Moroșan pentru vocea sa.

Concurentul a primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 26 ianuarie 2025. Alina Radu a urcat pe scenă cu piesa „La Isla Bonita”

Alina Radu este de loc din Brăila, însă locuiește în San Francisco, California. Ea a plecat în State în 2013, prin programul „Work and Travel” și a ajuns să își formeze acolo o carieră în domeniul ospitalier.

Totuși, visul ei de mică este acela de a cânta, așa că la X Factor a venit tocmai din acest motiv.

„Am luat o pauză de la job pentru a veni la X Factor și a-mi îndeplini un vis pe care-l aveam de mică și pentru că mi-e super dor de România (...) Eu m-am lansat înainte de seara aceasta, însă seara aceasta îmi va oferi ocazia să arăt oamenilor că prin muzică poți să exprim ceea ce simți”, a spus Alina în backstage, iar în fața juraților a mărturisit că a făcut parte din școala vedetelor din Brăila.

Alina Radu a cântat piesa „La Isla Bonita”, iar pentru aceasta a pregătit și un moment artistic. Cu toate acestea, pe jurați nu i-a impresionat cu mișcările sale scenice: „Nu ai fost pe tonalitate deloc. Ce s-a auzit aici nu a fost bine”, a jurizat Delia.

Alina Radu a primit trei de „NU” și un singur „DA” din partea lui Ștefan Bănică.

X Factor, sezonul 11, 26 ianuarie 2025. Andra Ciocîrlan, concurenta de 17 ani cu o voce puternică: „Esențele tari se țin în sticluțe mici”

Andra Ciocîrlan are 17 ani și și-a dorit de mică să ajungă la X Factor. Cu mari emoții, concurenta a cântat „Ileană, Ileană”, iar Puya a exclamat: „Cum iese o voce atât de puternică dintr-un corp atât de mic?!”. La rândul său, Marius Moga a zis: „Esențele tari chiar se țin în sticluțe mici”

Concurenta de 17 ani a primit patru de „DA”.

Marius Moga a fost atât de impresionat de Andra Ciocîrlan, încăt a mers după ea în backstage ca să îi propună o colaborare: „Ai ceva foarte tare și mi-ar plăcea să lucrăm în studio, să facem niște piese”.

X Factor, sezonul 11, 26 ianuarie 2025. Victor Rohas Band, momentul care a făcut pielea de găină

Victor Rohas Band este singura trupă din țară care cântă genul gypsy rumba. Cu toate că nu au studii în muzică și lucrează în domenii cu totul diferite, cei patru membri au un vis măreț: ca oamenii din România să afle că există un grup care poate să cânte precum Gipsy Kings.

La X Factor, Victor Rohas Band a cântat piesa „Habla me”, iar interpretarea a făcut piele de găină. La final, Puya și Delia s-au ridicat în picioare: „A sunat fantastic! A fost piele de găină tot momentul”, a spus jurata X Factor, iar Puya a adăugat: „Eu sunt un fan Gipsy Kings. Puțină lume știe că înainte să fac rap, prima oară am încercat să cânt la chitara acustică. Cunosc repertoriul, dar am fost surprins că tu cânți foarte bine. Ai interpretat foarte bine!”.

Victor Rohas Band au primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 26 ianuarie 2025. Răzvan Pripoaie a oferit o seară memorabilă cu piesa „Veta”

Răzvan Pripoaie are 22 de ani, este programator și locuiește în Londra. Pentru el a existat întotdeauna o conexiune perfectă între științele exacte și muzică.

„Dacă lucram teme, mă relaxam și ascultam niște muzică. Muzica a fost o pasiune de când eram mic, dar a rămas la nivel de hobby”, a mărturisit el, care și-a dorit să ofere o seară memorabilă prin interpretarea piesei „Veta”.

„Ce mi-ai transmis tu este o intenție extrem de pozitivă. Cred că dacă tu făceai asta la o petrecere cu colegii tăi de firmă, toată lumea se simțea foarte bine. Dar aici e un pic mai mult, e X Factor și e un an pe care eu și colegii mei ni l-am dori extrem de prolific în ceea ce privește concurenții”, a spus Ștefan Bănică, care a mai precizat că piesa „Veta este o capcană”.

Răzvan Pripoaie a primit trei de „NU” și un singur „DA” din partea lui Marius Moga.

X Factor, sezonul 11, 26 ianuarie 2025. Trupa 4STROFA a oferit un show spectaculos pe patru voci

Trupa 4STROFA a cântat piesa lui Harry Styles: „Sign of the times”. Ștefan Bănică a rămas impresionat de felul în care fetele au reușit să se armonizeze pe patru voci.

„Mi-a plăcut foarte mult cum v-ați armonizat. Mi se pare că e foarte multă muncă să armoniezi patru voci. V-ați lansat într-o aventură <<catastrofală>>!”, a spus și Marius Moga.

Așadar, trupa 4STROFA a primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 26 ianuarie 2025. Radu Dolean, concurentul care i-a lăsat fără cuvinte pe jurați

Radu Dolean are 46 de ani, este din Cluj-Napoca, și se ocupă cu telecomunicații: „În timpul liber mă ocup cu boxe, reparar amplificatoare și tot ce ține de partea de audio”, a spus el.

Concurentul a studiat muzica singur și nu pentru un scop anume, ci pentru el: „Mi-ar fi plăcut să pot să cânt cu adevărat, dar, din păcate, așa a fost să fie”, a spus Radu Dolean, care a mărturisit că nu a mai cântat niciodată în fața unui public, ci doar în mașină.

Cu toate acestea, când Radu a deschis gura și a început să intoneze piesa „E lucevan la stelle”, jurații au rămas fără cuvinte.

„Eu cred că glumiți cu noi! Aș vrea să cânt și eu așa la volan. Ați fost senzațional! M-am uitat cum vă tremura mâna, dar vocea nu! Este un moment pe care personal îl voi ține minte la X Factor!”, a jurizat Ștefan Bănică.

Radu Dolean a primit, fără dar și poate, patru de „DA”.

Noul sezon X Factor aduce mai mult decât muzică – aduce povești de viață autentice și inspirație pentru generații, în fiecare duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

