X Factor 2021, 8 octombrie. Florin Iordache, fostul membru al trupei Krypton, a cântat Man In The Mirror: "Ești o surpriză"

Florin Iordache este artist și se ocupă cu muzica. Așa cum am spus, fost membru al trupei Krypton, a venit pe scenă pentru a reintra în febra muzicii.

Acesta spune în spirit de glumă că în ultima perioadă a cântat ai mult în baie, decât pe scenă: "Am o acustică foarte bună. Cred că vecinii sunt bine de tot!", declară artistul la testimoniale.

Are opauză de trei ani de la scenă, dar este pregăită să o ia de la capăt: ”Sunt emoționat, se spune că e ca mersul pe bicicletă și pentru mine nu ar fi bine, ultima dată când m-am urcat pe una am reușit se merg doar 200 de metri înainte să cad”, glumește Florin, căruia i-a lipsit energia din concerte.

Florin Iordache a cântat Man In The Mirror în preselecțiile de la X Factor sezon 10

Florin Iordache i-a impresionat pe jurați cu interpretarea sa și-a făcut să cânte alături de el, mai ales pe Loredana, care de când a intrat pe scenă a fost captivată de prezența sa.

Aceasta și-a schimbat vocea în interacțiunea cu el și s-a simțit extrem de bine.

Florin Ristei l-a urmărit cu atenție în timpul momentului artistic și a cântat alături și el, iar Delia avea un zîmbet nedezlipit de pe chip.

La final, toată sala a aplaudat energic. Cântărețul a ajuns la inima publicului cu talentul său.

Jurizare Florin Iordache la X Factor 2021 în preselecții

Ștefan Bănică: “Ești o surpriză foarte plăcută pentru mine. Ai venit cu o simplitate în exprimare, în sensul bun al cuvântului. Fără brizbrizuri, fără…. A fost pentru mine ca o gură de oxigen față de tot ce am auzit până acum. Pentru asta chiar mă bucur. Mie mi-ai plăcut foarte tare. Răspunsul meu este DA”

Delia: “Mă bucur că ai venit la X Factor. În general, oamenii care cântă sau au mai cântat sau au legătură cu scena se tem de treaba asta. Ești profesionist, ești sigur pe tine. Ceva, când mă uit la tine, mă face să mă gândesc la Ristei, dar nu știu să-ți zic ce. O să-ți dau DA”

Florin Ristei: “Florine, cred că știu cel mai bine prin ce treci tu, pentru că o dată am stat în locul ăla. Și eu când am venit acum 8 ani la X Factor am trecut prin aceeași treabă. Am fost într-o trupă, am intrat într-un con de umbră, am vrut să vin la X Factor ca să reiau ce n-am părăsit niciodată atunci. Cred că ai avut o șansă de care nu ai profitat la maxim astă-seară. Însă, cred că Loredan poate să te ghideze pe drumul bun. Ai DA-ul meu astă-seară”

Loredana: “Florin vreau să fiu foarte onestă, sunt din ONești și, na, știi cum e. Îmi păstrez renumele. Nu m-ai convins în totalitate în seara asta! Îmi place de tone, îmi place timbrul tău, ai charismă, ești mișto, dar te păstrez ca rezervă. Așa că din partea mea ai un NU”

Cine este Florin Iordache de la X Factor 2021

După o absență de aproape trei ani de pe scenă, Florin Iordache, fostul membru al trupei Krypron, și-a făcut curaj să cânte din nou în fața unei audiențe mari.

În calitate de concurent, acesta a venit să-și demonstreze talentul.

Florin Iordache este un artist care are sute de concerte la activ, dar și multe colaborari muzicale speciale. Acesta a facut parte din trupa Krypton, a colaborat cu Directia 5, iar în 2012 a fost solistul trupei Avenue.

”Am avut experiențe foarte frumoase cu Krypton, mai ales că am cântat prin toată țara. Am trecut prin multe împreună și nu e tocmai ușor cu două personalități puternice într-o trupă”, a mai spus acesta.

Despre sezonul 10 X Factor. Unde poți urmări toate edițiile X Factor 2021

De zece ani, prezentatorii X Factor, Răzvan și Dani, au străbătut țara în lung și în lat pentru a găsi factorul X, iar în 2021 au pregătit și mai multe surprize pentru cei de acasă, dar și pentru jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau nu pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

Emoția este la înălțime, la fel și ambiția celor patru jurați, care știu de la începutul sezonului ce grupe vor pregăti. Anul acesta, Loredana are categoria Mixt, Delia coordonează Grupurile, Ștefan Bănică se ocupă de Băieți, iar Florin Ristei de Fete.

