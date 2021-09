X Factor 2021, 24 septembrie. Lavinia Ioana Lăcătuș, interpretarea perfectă a piesei Make it rain cu care a surprins juriul

Lavinia Ioana Lăcătuș a surprins juriul X Factor cu o interpretare impecabilă a piesei Make it Rain de la Ed Sheeran și a reușit să emoționeze pe toată lumea.

Lavinia Ioana Lăcătuș a revenit pe scena X Factor după 10 ani, în ediția 5 a sezonului 10. Ce a cântat

Lavinia Ioana Lăcătuș a reușit să emoționeze pe toată lumea cu o interpretare perfectă a piesei Make it Rain, la 10 ani de la primul sezon al emisiunii la care ea a participat. Tânăra a reușit să se impună pe scenă cu o voce corectă cu care a surprins jurații.

Și-a încercat norocul în primul sezon X Factor, însă nu a avut prea mutl succes. Iată că anii aceștia a exersat temeinic și a venit cu lecțiile învățate, făcând un spectacol vocal adevărat.

Jurații au fost surprinși de talentul său.

Jurizare Lavinia Ioana Lăcătuș la X Factor, ediția 5 a sezonului 10

Jurații au fost surprinți să o asculte live pe Lavinia și i-au oferit 4 voturi de DA.

„Bravo, Lavinia”, îi spune Loredana.

„Nu ți-am înțeles emoțiile, bine ai venit la X Factor, de la mine ai un DA”, spune Delia.

„Pentru ce am văzut acum, ai un DA”, spune Florin Ristei.

„Plăcut, văzut, votat, vocea ta sună bine și în registru mediu și acut, votul meu e DA”, spune Ștefan Bănică.

„Mă bucur că după 10 ani ai avut curajul să vii pe această scenă și nu ți-ai pierdut dorința și încrederea, înseamnă că ești un om care își croiește destinul. Poate așteptarea asta de atâția ani și te iubesc, din partea mea ai un DA”, spune Loredana.

„Pentru mine voi sunteți un etalon, vă iubesc”, spune concurenta.

Cine este Lavinia Ioana Lăcătuș de la X Factor România 2021

„Sunt ardeleancă de la Cluj, turda, părinții mei sunt de acolo și cânt la evenimente. La început la evenimente se cântă muzică ușoară și apoi manele. Cel mai fericit moment a fost când am făcut piesa cu Florin Salam. Cânt cu toată lumea. Și ăsta e tot un gen de muzică. Când peste hotare este foarte apreciat. În sezonul 1 a fost foarte ciudat că nu știam despre ce e vorba, nu aveam experință”, se prezintă Lavinia.

„Sunt Lavinia Ioana Lăcătuș, am 27 de ani și sunt din București. Am emoții și nu le pot controla. Eu mă bucur foarte mult că am ajuns în fața voastră, am fost în prima ediție X Factor și au trecut 10 ani”, mai spune ea.

