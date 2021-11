X Factor 2021, 26 noiembrie. Trupa Omajii au impresionat juriul cu o interpretare Queen a piesei „The Show Must Go On”

Trupa Omajii a reușit să facă un show complet pe scena X Factor cu o piesă de la Queen. Delia a vrut să salveze doi concurenți care au fost eliminați de Loredana, cu o ediție în urmă.

Trupa Omajii, show-ul total pe care l-au pregătit cu doar o noapte înainte de Bootcamp-ul Deliei la X Factor

Omajii, trupa care a reușit să ridice în picioare juriul de la X Factor, cu o interpretare impecabilă a unei piese de la Queen.

„Vreau să se termine mai repede, am așteptat mult. Ea m-a ridicat de pe scaun. Delia a avut o idee nebună să ne unească. Am avut o noapte. Am stat până la 4 dimineața să găsim ce să cântăm. Este cu adevărat chimie. De foarte multă vreme eu nu am mai simțit așa conexiune”, au spus cei doi înainte de a urca pe scenă.

Jurizare Omajii la X Factor 2021, 26 noiembrie, Bootcamp

„Mi-ar plăcea să vă văd în finală, sunteți două dintre vocile mele preferate”, spune Florin Ristei.

„Tot răul înspre bine. Eu i-am înmânat Deliei. Dacă îi dădeam afară erau acasă, felicitări”, spune Loredana.

„Pentru ce ați făcut într-o noapte, jos pălăria. Ați venit cu o energie debordantă. E de aplaudat. Foarte tare momentul”, spune Ștefan Bănică.

„Aveți un mare scaun, era clar asta. Ce iubesc la voi este spontaneitatea pe care o aveți voi. V-ați descurcat de minune, sunteți wow. Vor pleca acasă Les Divas”, spune Delia.

Cine sunt Majii și Oma de la X Factor 2021 România

Majii Elvis Silitra i-a impresionat pe jurați încă de la audiții, reușind să ajungă în bootcamp-ul X Factor 2021 cu 4 de „DA”.

„Primul lucru cu care vreau să încep este că nu sunt norocos. Nu mă simt norocos, nu mi s-a dovedit că sunt norocos. A trebuit să trag cu dinții pentru orice am vrut să fac”, a mărturisit Elvis.

Concurentul X Factor a mărturisit că nu a început să cânte din copilărie și că la început, pentru că nu știa cum să își exprime vocea, a încercat mai multe genuri de cântat.

„Habar n-am de ce fac muzică dacă mă întrebi”, a mai spus Elvis.

Când era mic, Elvis spune că îi plăceau desenele animate și acum se inspiră din anime-uri. Tot el se ocupă de producție, regie și compus piese, iar abia apoi cere păreri pentru a vedea ce impact poate avea asupra ascultătorilor cu piesele sale.

Oma Jali s-a născut în Franța, dar familia ei este din Camerun. Este o tânără de 34 de ani plină de viață, energică, pasionată de muzică și mai presus de toate mamă a doi copii minunați.

“Am două zile fericite în viața mea. Prima e cea în care s-au născut copii mei, am unul de 9 a și unul de 7 ani. Cea de-a doua este ziua în care am decis să devin cântăreață, cântăreață profesionistă”, povestește la testimoniale Oma Jali.

Viața de cântăreață o duce prin cele mai interesante locuri și evenimente private, care îi completează viața de artist.

“Cânt la evenimente private și în locuri de genul ăsta. Pot cânta rock, reggae, soul, funk, orice… ”, mai spune concurenta în preselecții.

Despre sezonul 10 X Factor.

De zece ani, prezentatorii X Factor, Răzvan și Dani, au străbătut țara în lung și în lat pentru a găsi factorul X, iar în 2021 au pregătit și mai multe surprize pentru cei de acasă, dar și pentru jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau nu pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

Emoția este la înălțime, la fel și ambiția celor patru jurați, care știu de la începutul sezonului ce grupe vor pregăti. Anul acesta, Loredana are categoria Mixt, Delia coordonează Grupurile, Ștefan Bănică se ocupă de Băieți, iar Florin Ristei de Fete.

