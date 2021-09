Loredana începe încrezătoare X Factor 10: ”Am o echipă trăznet și o spun fără să am nici cea mai mică teamă!”

Emoția este la înălțime în cel de-al zecelea sezon X Factor, care va avea o dublă premieră pe 6 și 10 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1.

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă.

Loredana, dezvăluiri despre echipa ei de la X Factor: „Eu știu strategiile lor și nu mă las intimidată”

”Sezonul zece a fost intens și neașteptat, am găsit niște voci și niște personalități în echipa mea, nu vreau să divulg prea multe, dar am o echipă trăznet și o spun fără să am nici cea mai mică teamă. Am găsit mai mult decât speram,

Universul mi-a răspuns și mi-a trimis ce nici măcar nu visam!”, a spus încântată Loredana, care a ținut piept cu brio strategiilor celorlalți colegi de la masa juraților.

”Sigur că mai apar ciondăneli, gelozii, orgolii, unii vor să fure, alții să păcălească sau să joace la cacealma.

Citește și: Delia are parte de doză dublă de energie la filmările X Factor, sezonul 10

Dar eu știu strategiile lor și nu mă las intimidată. Oricum la finalul zilei suntem prieteni pentru că suntem toți pentru unul și... toți pentru show!”, a mai spus jurata X Factor.

Dubla premieră X Factor: 6 septembrie și vineri, 10 septembrie

De zece ani, Răzvan și Dani, gazdele emisiunii, au străbătut țara în lung și în lat pentru a căuta factorul X și au reușit să găsească de fiecare dată acele prezențe care au făcut istorie. În 2021, Răzvan și Dani sunt hotărâți să deschidă noi porți și, mai mult, au pregătit și surprize, atât pentru cei de acasă, cât și pentru jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei.

Care sunt acestea și cum vor reacționa cei patru jurați, cei de acasă pot afla începând de luni, 6 septembrie și vineri, 10 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1, când X Factor sezonul 10 se va vedea în doză dublă de emoție.