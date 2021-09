X Factor 2021, 6 septembrie. Mariana Popescu a uimit pe toată lumea cu interpretarea piesei „Lie, Ciocârlie”

Mariana Popescu a fost o surpriză plăcută la X Factor, sezonul 10. Nimeni nu se aștepta ca ea să poată atinge note înalte și perfecte pe o piesă atât de complicată precum Lie, ciocârlie.

Deși a încercat să cânte o piesa în limba franceză, Mariana Popescu a fost oprită din interpretare de Loredana care a întrebat-o dacă mai are pregătită și o altă piesă deoarece simțea că nu i se potrivea prea bine melodia pe voce.

În vârstă de 42 de ani, Mariana Popescu a reușit să o surprindă plăcut pe Loredana care a rămas uimită de calitățile vocale pe care le deține, dar și după interpretarea superbă pe care a făcut-o pe piesa Lie, ciocârlie.

Lucrează într-o croitorie, însă în timpul liber este foarte pasionată de muzică. Iată ce au spus jurații despre interpretarea ei.

Jurizare Mariana Popescu la X Factor 2021

„Asta da. Ți-ai imaginat că ești în biserică când ai cântat? Că s-a simțit asta”, a întrebat-o Loredana.

„Ai văzut, Mariana? Diferența este de la cer la pământ între ce ai cântat în franceză și ce ai cântat acum. E o pojghiță subțire între ridicol și sublim. Pentru Lie răspunsul meu este DA” a fost votul lui Ștefan Bănică.

„Am să vă dau DA”, spune Delia.

„Trebuie să nu uităm în ce show suntem, X Factor este despre crearea unui star pop, așa e formatul și conform regulamentului eu sunt NU”, a fost votul lui Florin Ristei.

„Mariana, ești o femei extraordinară, ți-ai dmeonstrat că ai curaj și să-ți depășești condiția. Ți-ai întrecut limitele, ai ajuns pe una dintre cele mai mari scene din România, ai un mare DA. Ești pe lista ma de așteptare, superb”, a fost votul Loredanei.

Cine este Mariana Popescu de la X Factor, sezonul 10

Mariana Popescu lucrează în croitorie, dar iubirea pentru muzică a adus-o pe scenă la X Factor, sezonul 10.

„Am foarte mari emoții, mă simt un pic tristă. Mi se pare că concurenții sunt foarte pregătiți și mă simt un pic în plus. Am 42 de ani. Eu am venit să îmi îndeplinesc un vis, să simt că fac ceva în viața asta. Lucrez confecționeră. La fabrică unde lucrez chiar am cântat și mi-a zis cineva să mă pună pe Youtube. Nu am cântat decât la biserică. Eu încerc.

Îmi place să cânt cântări duhovnicești că acolo mă las dusă de val. Eu mă las purtată de val, îi cânt lui Dumnezeu.

Lucrez croitorie. Lucrez cântând sau ascultând mzuică ușoară, populară. Am venit să capăt încredere în mine. Am venit să fiu apreciată și să fiu aplaudată. E o șansă pentru mine”, spunea concurenta.

Despre sezonul 10 X Factor

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă. În acest sezon, cei 4 jurați au primit câte un grup: Delia va coordona Grupurile, Ștefan Bănică va coordona Băieții, Loredana va avea categoria Mixt, iar Florin Ristei va avea grupul de Fete.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

