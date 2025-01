Muzica ȋnseamnă emoţie ȋn formă pură și asta o vor simţi pe pielea lor telespectatorii, urmărind premiera celui mai nou sezon al show-ului fenomen X Factor, ȋn această seară, de la 20.00, la Antena 1.

Voci senzaţionale și povești incredibile de viaţă, inspiraţie pentru generaţii ȋntregi, se vor auzi ȋn această seară ȋn show-ul jurizat de către Delia, Marius Moga, Puya și Ştefan Bănică și prezentat de Adelina Chivu și Mihai Morar. Este și cazul Alexandrei, o tânără din Jilava, care i-a cucerit pe juraţi din primele clipe ȋn care a pășit pe scena talent show-ului de la Antena 1.

O concurentă duce emoţia la un alt nivel, diseară, de la 20.00, la X Factor: „Am mai mers la astfel de concursuri și n-am fost acceptată din cauza felului ȋn care arătam”

„Familia mea este ȋn al nouălea cer că am ajuns aici, la X Factor. Am mai fost și la alte concursuri televizate și n-am fost acceptată. Mi s-a spus că ȋn ziua de azi, dacă vrei să faci ceva ȋn domeniul artei, trebuie să arăţi ȋntr-un anumit fel!”, le-a povestit concurenta juraţilor pe scena X Factor. Victimă a bullyingului și a presiunii sociale copleșitoare, Alexandra a trăit clipe de care nimeni nu ar trebui să aibă parte. „Am fost ȋntr-o depresie urâtă, ȋmi spuneam că nu merit să trăiesc. Refuzam să mă uit ȋn oglindă, ȋmi era pur și simplu frică.”, mai spune concurenta, care a mărturisit totodată că muzica i-a fost mereu salvarea: „Când plângeam, bunica mereu ȋmi cânta și asta mă liniștea! Bunica m-a crescut, ea mi-a dat darul muzicii și mi-a fost alături la bine și la greu!”. Vizibil emoţionată, Alexandra le-a mărturisit juraţilor: „Sunt foarte fericită că am ajuns aici și, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să ajung mai departe și să ȋmi ȋndeplinesc cel mai mare vis al meu, acela de a deveni cântăreaţă!”.'

Pe juraţi, tânăra concurentă i-a cucerit ȋncă de la apariţia sa pe scena X Factor: „Pe mine, fata de la Jilava m-a impresionat cel mai mult ȋn seara asta!”, avea să dezvăluie Puya, pentru ca mai apoi juratul X Factor să completeze: „Am simţit că ȋntr-o lume ȋn care suntem disperaţi după aspectul fizic, o cântăreaţă de genul ei are puţine șanse. Cineva ar trebui să ȋncurajeze și artiști de genul ăsta!”. La rândul său, Marius Moga a spus: „Unii oameni au nevoie de ȋncredere ca să ȋși schimbe viaţa. Unii oameni nu ȋși dau ei voie să ȋși schimbe viaţa, crezând că dacă alţii le-au spus că nu sunt de ajuns, așa e!”. Întregul moment al Alexandrei va putea fi urmărit ȋn această seară, de la 20.00, ȋn cadrul premierei noului X Factor, de la 20.00, la Antena 1.

Noul sezon X Factor aduce mai mult decât muzică – aduce povești de viață autentice și inspirație pentru generații, în fiecare duminică, de la 20.00, la Antena 1.

