X Factor sezonul 10, 17 septembrie 2021: Jurizare Viorel Stănescu

În sezonul 10 de la X Factor, din 17 septembrie 2021, Viorel Stănescu a cântat melodia ”Love Is All Around” - DJ BoBo. ”Nu am cum să apreciez altfel momentul ăsta. Ești și gălățean, nu am mai fost acasă de ceva vreme, când ajungi salută oamenii și zi că ai primit un DA de la mine”, a zis Florin Ristei.

Vineri, 17.09.2021, 17:12