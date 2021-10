X Factor sezonul 10, 22 octombrie 2021. Elie Haddad - The Animals: House Of The Rising Sun

În a 9-a ediție al sezonului 10, de la X Factor, din date de 22 octombrie 2021, Elie Haddad a cântat versurile melodiei "House Of The Rising Sun", interpretată de trupa The Animals. Originar din Liban, Elie Haddad a reușita reușit să creeze o atmosferă superbă, de concert, la X Factor România, sezonul 10.

Vineri, 22.10.2021, 18:07