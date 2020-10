Ana Maria German a prins aripi la „X Factor”! Tânăra a impresionat până la lacrimi juriul: „O să cânt ce a mai rămas din mine”

„Am fost declarată moartă după 11 ore de operație. Familia mea a fost anunțată după două zile că ar putea intra pe Terapie Intensivă să mă vadă, ca să-și ia rămas bun, pentru că urma să fiu transportată în salonul de morgă. La un moment dat m-am trezit și viața mea a fost în fiecare zi o altă poveste. Mi se spunea de fiecare dată că dacă am trăit șase luni, atunci atât mai am de trăit. Și iată că timpul a trecut și azi s-au împlinit șapte ani de atunci. Am început să prețuiesc viața mai mult decât o făceam înainte și încerc să-I fac și pe cei din jur să iubească banalitățile din jur”, a povestit Ana Maria German, emoționată până la lacrimi.

„Nu mai pot să cânt cum o făceam înainte, nu pot controla și nu pot respire ca înainte. O să cânt ce a mai rămas din mine”, a dezvăluit concurenta, care i-a emoționat pe toți cu puterea sa ieșită din comun de-a merge mai departe și de-a depăși orice obstacol al vieții.

Și în timp ce cânta piesa „Casa mea” a Angelei Similea, un lucru magic s-a întâmplat: jurații „X Factor” au acompaniat-o, iar momentul a devenit cu adevărat special.

Apoi, Loredana s-a oferit să cânte această piesă cu Ana Maria German, pe scena „X Factor”! Emoție pură și o lecție de viață de neuitat, un model de curaj și de optimism ieșit din comun, așa s-ar putea rezuma moomentul tinerei.

„Mi-au crescut aripi”, a dezvăluit Ana Maria German, fericită că a trăit această experiență specială.

