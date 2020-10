Bianca Mihai a hipnotizat juriul „X Factor” cu privirea, dar și cu vocea specială! „Mi-am găsit sosia în Dubai”

„Am văzut un tutorial de machiaj pe internet. Așa am ajuns să legăm o prietenie și să merg în Dubai, să o vizitez. Ea e model internațional, chiar semănăm”, a dezvăluit Bianca Mihai, spre marea surprindere a juraților „X Factor”, care au privit pozele uimiți.

citește și: Robert Botezan a fost marea surpriză de la „X Factor”! Și-a compus singur piesa „Lucifer”. „Mi-a plăcut tot la tine, ești pachet”

„Nu am să-ți dau al patrulea da ca să nu t educ direct în zona de confort și să ajungi direct în bootcamp”, a dezvăluit Ștefan Bănică, dornic s-o ambiționeze și s-o facă să aducă pe scenă tot ce e mai bun.

Cu trei de „da”, Bianca Mihai a reușit să ajungă în etapa următoare din competiție!

Urmărește clipul video de mai sus din ediția 4 din sezonul 9 „X Factor” de la Antena 1 ca să savurezi momentul!