Austin Hirt, americanul care iubește varza a la Cluj: ”Am învățat să cânt pe stradă și la biserică!”

Viața lui Austin Hirt s-a împărțit între România și Statele Unite. Acolo a învățat să cânte, mai întâi la tobe, apoi la chitară. Fără profesor. ”Direct de pe stradă ori de pe youtube”, după cum zice. ”Sau de la prieteni!” Apoi a trecut la voce. ”La noi, în Statele Unite, cântatul la biserică e altfel decât am văzut pe aici”, spune. A ajuns la București, la Cluj, la Oradea. ”Familia mi-a rămas în State, în Florida, merg pe la ai mei o singură dată pe an”.

A avut emoții mari la X Factor. ”Deși am cântat destul de mult, niciodată nu am urcat pe scenă, niciodată nu am mai făcut așa ceva”, adaugă Austin, care, la 20 de ani, a trecut cu bine peste problemele cauzat de un cancer limfatic. ”Ascult rock alternativ, blues, soul, o varietate ceva mai mare”. Nu se ascunde deloc. Spune că visul său este să cânte la nunțile românești ori în resturantele noastre, dar nu așa cum ne închipuim noi, ci piesele sale de suflet. Apoi suprinde: ”După ce o să se termine X Factor, ce faci?” ”Vreau să-mi deschid o sală de fitness la Oradea”, încheie americanul care iubește varza a la Cluj.