Carla’s Dreams, emoționat de un concurent „X Factor”: ”Eu m-am regăsit maxim în piesa aceea”

Sergiu Bătrâncea are 48 de ani, este din Chișinău și vine la X Factor susținut de fratele său, Alex, care a fost genist în Afganistan, unde și-a pierdut ambele brațe. Concurentul spune despre el că este pasionat de muzică încă din adolescență, însă și-a întrerupt studiile de canto din cauza geloziei soției sale, care s-a gândit că studentele reprezentau o ispită prea mare el.

Sergiu alege să interpreteze în fața juriului și a spectatorilor o arie dintr-o operetă scrisă original în limba germană, dar tradusă de el în română.

Cel care este cu adevărat emoționat de versurile piesei este chiar Carla’s Dreams, care și primește la final din partea lui Sergiu masca pe care acesta o poartă pe scenă:

”Eu m-am regăsit maxim în piesa aceea. Ultimele versuri au fost ”soarta mea este să port o mască”. Cred că toți ne-am regăsit în versuri și în interpretare. Iertată să-mi fie ironia, dar toți purtăm măști. Nu știu câți oameni de vârsta lui s-ar îmbrăca așa, ar traduce versurile și ar cânta așa. Și-a mai pus și mască”.