Cristina Gheorghe, o adevărată apariție pe scena X Factor. Concurenta despre care Delia a spus că are un potențial enorm

Sezonul 9 al emisiunii X Factor poate fi urmărit în fiecare vineri, de la ora 20:30, la Antena 1!

Cristina este o adevărată apariție. Aceasta spune că are și o latură cuminte, dar și una nebună și că este dornică să experimenteze mereu. Concurenta este de meserie "frizeriță", dar spune că povestea ei de viață este în aprență una simplă, dar extrem de complicată în spate.

Concurenta în vârstă de 28 de ani a ales pentru momentul ei de pe scena X Factor piesa We Don’t Have to Take Our Clothes Off. A primit aplauze la finalul melodiei și a mărturisit cu ochii în lacrimi că melodia îi este dedicată bunicului său.

