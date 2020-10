Concurentele din categoria lui Ștefan Bănică care merg direct în Bootcamp. Juratul X Factor e mentorul fetelor sub 24 de ani 

Sezonul 9 al emisiunii X Factor poate fi urmărit în fiecare vineri, de la ora 20:30, la Antena 1!

Andrada Precup

Andrada Precup este o bucurie de om, o persoană optimistă și un veritabil exemplu de încredere. Concurenta are 16 ani și o poveste de viață impresionantă.

Andrada este nevăzătoare, dar acest lucru nu a împiedicat-o nicio secundă să trăiască fiecare clipă cu o intensitate greu de egalat.

"Tu cânți ca și cum respiri!", a spus Loredana după ce Andrada Precup și încheiat prestația în etapa audițiilor X Factor 2020.

Pe scena X Factor, concurenta a ales să interpreteze piesa "Proud Mary", iar jurații și publicul s-au bucurat de un moment încărcat de energie și pasiune.

Oana Velea

Are 16 ani și o voce puternică, care i-a surprins pe membrii juriului X Factor. Oana Velea a cântat melodia "Praying", iar prestația ei s-a dovedit a fi una de senzație.

Deși la prima vedere pare o ființă firavă și delicată, Oana Velea este posesoarea unui timbru vocal aparte, iar momentul pus în scenă este dovada că esențele tari se țin în sticluțe mici.

"Ai o forță care e în contrar cu aparența!", a spus Florin Ristei atunci când Oana Velea și-a încheiat momentul.

Ana Paula

Ana Paula a fost magică pe scena X Factor. Tânăra de 19 ani a venit tocmai din Portugalia pentru a impresiona jurații X Factor, iar vocea ei s-a dovedit a fi un de excepție.

La audițiile X Factor 2020, Ana Paula Rada Pantea a ales să interpreteze melodia "Granada", iar performanțele sale nu au putut fi ignorate.

"Ai fost senzațională în această seară, eu cred că meriți un loc în echipa lui Ștefan", a dezvăluit Loredana, încântată de performanțele muzicale ale tinerei.

Concurenta a primit 4XDA și și-a asigurat locul în Bootcamp.

Melania Cuc

Melania Cucu este un om ambițios, dornic să le demonstreze tuturor că este posesoarea unei voci speciale. Concurenta de 19 ani a zguduit scena pe acordurile melodiei "Never Enough".

Deși a fost descurajată în demersul său de a face muzică, Melania a luptat pentru visul său, iar eforturile sale au dat acum roade.

Tânăra a primit 4XDA și aprecierile tuturor celor care au avut norocul să îi vadă prestația pusă în scenă la X Factor.

"Domnul Bănică are un concurent de FINALĂ!", a fost concluzia lui Florin Ristei atunci când a realizat cât de mult potențial are Melania Cuc.

Alexandra Sîrghi

Alexandra Sîrghi nu a fost la prima participare în cadrul show-ului X Factor. Acum în vârstă de 18 ani, concurenta și-a mai încercat o dată norocul pe scenă în urmă cu 4 ani.

Revenirea pe scena X Factor a fost una impresionantă și aplaudată de toți cei prezenți în public. Jurații s-au declarat fascinați de vocea unică a Alexandrei Serenada Sîrghi.

Concurenta i-a dedicat momentul mamei sale, care s-a stins recent din viață, iar prestația a fost una de excepție. Piesa "I Don't Think About You" a fost o alegere inspirată și i-a adus Alexandrei locul în Bootcamp.

