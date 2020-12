Ștefan Bănică, Loredana, Delia și Florin Ristei și-au ales concurenții pentru finala X Factor Semifinala, lider de audiență!

Ștefan Bănică a avut de făcut o alegere grea, între Andrada Precup și Alexandra Sîrghi. ” Alexandra, ai fost senzațională, tu reprezinți forța, tu ești locomotiva grupului meu! Din punct de vedere al emoției, nu am auzit acuratețe mai mare decât a Andradei”, a spus juratul, care a ales să meargă în finală alături de Andrada. ”Am ales o lume a simțurilor știind că nu îmi va fi ușor. Dar acesta poate că este și un pariu cu mine, pentru că aș vrea să schimb un pic viața acestui copil. Andrada este atât de asumată, e o concurentă în adevăratul sens al cuvântului!”, a mărturisit Ștefan Bănică.

Tiny Tigers, grupul format de Florin Ristei, a reușit să surprindă din nou, inclusiv pe mentorul lor, însă Super 4 a scos la înaintare artileria grea. ”<Show must go on> e mesajul cel mai bun pe care puteați să îl transmiteți! Orice ar fi, muzica, spectacolul, nu trebuie să se oprească!”, a spus Loredana despre cântecul ales de italienii care vor reprezenta grupurile în finala de anul acesta.