Video ADORABIL. Horia Brenciu, ipostaze emoţionante alături de Jessica, nepoţica Deliei. Cum o răsfaţă juratul de la X Factor pe micuţă

Că Horia Brenciu este topit după copii nu mai este de mult timp o noutate pentru nimeni. Juratul de la X Factor a fost surprins în timp ce o răsfaţă pe Jessica, fiica Oanei Matache

La întâlnirea cu nepoata Deliei, Horia Brenciu a fost topit. A fost tot numai un zâmbet la vederea micuței și a făcut tot posibilul să o răsfețe pe nepoţica artistei.

„O cheamă Jessie. Am văzut-o, am plăcut-o. Am mâncat-o!”, a menționat Horia Brenciu în dreptul fotografiilor în care apare alături de Delia și de nepoțica acesteia.

Jessica a venit pe lume în luna decembrie a anului trecut.

