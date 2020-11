X Factor 2020: Ei sunt concurenții din grupa Loredanei care au trecut de Bootcamp și merg în etapa următoare a show-ului

Într-un final, Loredana a ajuns la formula: Adrian Petrache, Iulian Selea, Eden Loren.

Iulian Selea

Iulian Selea are 21 de ani, a făcut parte din trupa Maxim și a avut un moment care i-a ridicat în picioar epe cei 4 jurați. Tânărul de 21 de ani a interpretat piesa „Writing's On The Wall” și a convins-o pe Loredana că merită un loc în etapa următoare.

Despre acest concurent Delia a menționat că-l consideră o reală concurență, în contextul în care în Finală un singur jurat și concurentul său vor fi desemnați marii câștigători.

„Fantastic! Ești bun. Arăți și foarte drăgălaș, mi se pare că ai tot pachetul. Ești sigur pe tine, cânți foarte bine, ai o tehnică vocală foarte bună, îmi placi!”, a comentat Delia prestația lui Iulian.